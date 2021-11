Sale a licitación una inversión de medio millón de euros para una gran renovación de alumbrado público de Cabanillas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 19 de noviembre de 2021 , 12:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Cabanillas va a acometer en los próximos meses una importantísima inversión, que alcanza el medio millón de euros, destinada a renovación de cientos de puntos del alumbrado público de la localidad.



Se trata de sustituir viejas luminarias, muy desgastadas e ineficientes energéticamente, por modernos sistemas de iluminación LED, que además de dar mejor calidad de alumbrado, producen un importante ahorro en el consumo eléctrico. El proyecto incluye la preparación de la red de baja tensión para esta operación.



Con esta inversión se renovarán un total de 676 luminarias, que cambiarán a tipo LED, además de 153 báculos.



La actuación a acometer afecta a un total de 55 circuitos del alumbrado público de la localidad, que distribuyen el alumbrado por decenas de calles, y que se controlan desde 11 cuadros de mando (del total de 59 con los que cuenta el municipio). La inversión mejorará el alumbrado de casi 60 calles del municipio.



En concreto, la renovación afectará al alumbrado controlado desde los siguientes puntos:

– En el cuadro de mando de calle Corzo se renovarán 43 luminarias y 19 báculos

– En el cuadro de mando de calle Miró se renovarán 34 luminarias y 5 báculos

– En el cuadro de mando de calle Mónaco se renovarán 125 luminarias y 53 báculos

– En el cuadro de mando de c/ Camino de Quer se renovarán 61 luminarias y 6 báculos

– En el cuadro de mando de c/ Calderón de la Barca se renovarán 9 luminarias

– En el cuadro de mando de calle Valdemoma se renovarán 72 luminarias y 17 báculos

– En el cuadro de mando de calle Año Mariano se renovarán 63 luminarias

– En el cuadro de mando del Parque Buero Vallejo se renovarán 46 luminarias y un báculo

– En el cuadro de mando de c/ Miguel Hernández se renovarán 93 luminarias

– En el cuadro de mando de c/ Julio Segarra se renovarán 49 luminarias

– En el cuadro de mando de c/ Virgen del Carmen se renovarán 81 luminarias y 52 báculos



El consistorio cabanillero ya ha publicado esta licitación de esta actuación en el Portal de Contratación del Estado, donde se encuentran los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. Las empresas interesadas en concursar por el contrato tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 1 de diciembre. Acabado este plazo, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento será la encargada de seleccionar la mejor de las ofertas.



Una vez que acabe el proceso de licitación, la empresa encargada tendrá un plazo de cuatro meses para ejecutar la obra.