Transportistas de CLM: el paro puede suponer un desabastecimiento como en Filomena

viernes 12 de noviembre de 2021

Los transportistas de Castilla-La Mancha afirman que el paro convocado del 20 al 22 de diciembre recaerá sobre su cuenta de resultados y puede suponer un desabastecimiento como el que hubo cuando el temporal 'Filomena', pero están decididos a mantenerlo si el Gobierno no atiende la mayoría de sus reivindicaciones.



El presidente de la Federación de Empresas del Transporte de Castilla-La Mancha (Fetcam), Carlos Ramón Marín, ha explicado a Efe los motivos por los que el Comité Nacional del Transporte por Carretera ha anunciado tres días de cese de actividad a las puertas de la Navidad.



El sector del transporte de mercancías suma en Castilla-La Mancha más de 23.000 empleos y supone el 7,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma, un dato que se eleva al 8,9 por ciento en el ámbito nacional.



Carlos Ramón Marín ha explicado que el primer motivo por el que han convocado el paro es que el Gobierno "no nos hace caso desde hace muchísimo tiempo, ni este gobierno ni el anterior", y en este sentido ha criticado la "inacción" de la actual ministra y de su predecesor ante sus reivindicaciones.



"Tenemos unos problemas que siguen sin corregirse", ha dicho el presidente de la Fetcam, quien ha enumerado la subida del gasóil, la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la subida de costes y la no implantación de la Euroviñeta, entre otros como la falta de conductores.



Todo ello unido a la subida de precios de las cabezas tractoras y semirrevolques, ya sean cisternas, frigoríficos o bañeras, y de la electricidad ha formado "la tormenta perfecta" para convocar un paro que, ha subrayado Marín, va a recaer en la cuenta de resultados de estas empresas.



En cuanto a la Euroviñeta, ha explicado que es uno de los puntos principales de sus reivindicaciones y ha aclarado que "nos parece bien que se esté cobrando en el resto de Europa, pero no tienen nuestra situación ni nuestros problemas".



"CADA VEZ QUE ARRANCAMOS UN CAMIÓN PAGAMOS 256 EUROS AL DÍA EN IMPUESTOS"



El presidente de la Fetcam ha lamentado que "cada vez que un gobierno quiere recaudar mira a las carreteras" y ha expuesto como ejemplo que cada vez "giramos la llave para arrancar uno de nuestros camiones pagamos 256 euros al día en tasas e impuestos".



También ha dicho que aunque se habla con frecuencia de financiar camiones eléctricos la realidad es que "no existen camiones eléctricos para largas distancias", aún están en pruebas y cuando estén operativos tendrán un coste "tremendo" que resultará imposible trasladar al cliente.



"Todo se ha juntado, el sector ya no puede más. Sobre todo, ese ignorar, por parte del Ministerio, las necesidades del sector y el no querer reunirse con nosotros hasta después de Navidad", ha manifestado.



Carlos Ramón Marín ha avisado de las consecuencias que puede tener el paro de diciembre para Castilla-La Mancha, una región "eminentemente logística" por su situación en el centro de España y porque la mayor parte rutas pasan por su territorio.



Ha recordado que "todos sabemos lo que pasó cuando el temporal 'Filomena', cuando no pudieron llegar los camiones a sus destinos pese a todos los esfuerzos: "nos podemos hacer una idea, puede pasar exactamente los mismo", ha afirmado.



Con todo, ha dicho que no son una organización huelguista "ni muchísimo menos" y quieren que el Gobierno cambie su actitud y llegar a un acuerdo, pero ha avisado de que deberán aceptarse "la mayor parte" de sus reivindicaciones para que no cese la actividad del transporte de mercancías del 20 al 22 de diciembre.



A fecha de enero de 2021, en Castilla-La Mancha había 1.942 vehículos de mercancías ligeros (furgonetas) y 19.664 pesados, desde camiones hasta tráilers. Y el 80 por ciento de las alrededor de 5.800 empresas del sector son autónomos, según datos facilitados a Efe por la Fetcam, organización integrada en la patronal castellanomanchega Cecam.