Quer dona la recaudación de la Marcha contra el Cáncer a Laura Medina para apoyarla en la lucha contra un agresivo sarcoma

Laura Medina ha pedido hoy, en el Ayuntamiento de Quer, mejoras en el Hospital de Guadalajara, que en la actualidad, “no tiene capacidad para tratar esta enfermedad, siendo obligatorio solicitar el traslado a hospitales en Madrid, en mi caso, al Gregorio Marañón”.

jueves 11 de noviembre de 2021 , 07:53h

Quer ha hecho entrega esta mañana a la setera Laura Medina de un cheque por importe de 700 euros para apoyar su lucha contra un sarcoma al que lleva meses enfrentándose.



Esta donación es fruto de la marcha solidaria contra el cáncer que se celebró en Quer el pasado 23 de octubre. La marcha la organizaron la Peña Los Seteros y el propio Ayuntamiento de Quer, y contó con el apoyo de empresas locales que aportaron donaciones para que se pudieran sortear en el aperitivo que se organizó una vez terminada.



En el momento de la donación del cheque, el alcalde de Quer, José Miguel Benítez, aludía a la doble sensación, por un lado de satisfacción, “por poder ayudar a una persona de Quer, que lo está pasando mal, como es Laura Medina”, pero también de gran tristeza, por el hecho de que tener que ver “cómo lucha contra la enfermedad”. Por su parte, Laura daba las gracias, en primer lugar, a le Peña Los Seteros, y en especial a Verónica Vicente, artífice principal de la organización, y también al Ayuntamiento de Quer, para terminar, con gran entereza dando ánimos a otras personas que, como ella, luchan contra el cáncer. Acompañado a Laura, también ha estado la concejala Gema Cañones.



Laura Medina le ha querido poner cara a los sarcomas esta mañana. “Es un tipo de tumor raro, del que se reconocen 150 variedades, que afecta adultos y niños, difícil de diagnosticar puesto que no hay pruebas de detección previa, por lo que, cuando se detecta, suele estar en estado avanzado”, contaba esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Quer. La solución más eficaz, suele ser la quirúrgica. “En mi caso, sufro un sarcoma de útero, con una esperanza de vida de 5 años. Quiero recordar que este tipo de tumores existen, son agresivos, y que su día internacional es el 13 de julio, por lo que pido que, cuando llegue, las calles se tiñan de amarillo para concienciar a la sociedad y para que se destinen fondos para su investigación”, señalaba Medina.



Mejoras en el Hospital de Guadalajara



Por último, Laura Medina indicaba que es necesario mejorar la atención que se presta a estos enfermos en Guadalajara. “Quiero hacer hincapié en que en la provincia de Guadalajara, si bien me diagnosticaron rápidamente, no es menos cierto que el hospital no tiene la capacidad para tratar este tipo de tumores. Creo que esto debe cambiar. No tienen los medios necesarios. Los enfermos tenemos que pedir ser trasladados a otros hospitales, en mi caso al Gregorio Marañón, en Madrid. Creo que debemos dotar a nuestro hospital del personal sanitario y de los medios adecuados. Es necesario. Hay solo un hospital para toda la provincia, que se queda escaso y con medios obsoletos”, terminaba Medina.