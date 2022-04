La Junta de Page menosprecia sanitariamente a Quer

martes 26 de abril de 2022 , 15:50h

La Junta de Comunidades no ha repuesto la atención ni los horarios del Consultorio Médico de Quer después de la pandemia. En la actualidad se da la paradoja de que la villa setera ha llegado ya a los 1.000 habitantes, pero cuenta con menos de la mitad de servicios que en periodos anteriores. Además, el Ayuntamiento lamenta la falta de comunicación de la reposición de los servicios “cuando llega”, señala Laure Morales, concejal de Sanidad del consistorio.



El Ayuntamiento de Quer lamenta en primer lugar que Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no haya restablecido los servicios del consultorio médico de la localidad setera al nivel que tenía a comienzos de 2020.



Antes de la pandemia, el Ayuntamiento había mejorado las instalaciones del Consultorio, invirtiendo en ello cerca de 30.000 euros. La localidad setera gozaba de tres días de Consulta de Medicina General en Quer (Lunes, Miércoles y Viernes), otros tres de consulta de Pediatría (Lunes, Martes y Jueves) y dos días más de Enfermería (pediátrica y general) Lunes y Martes. "E incluso en periodos anteriores, Quer llegó a disfrutar de consulta de pediatría diaria, en horario de tarde. Ahora, se da la paradoja de que somos más habitantes, hemos llegado a 1.000 a comienzos de 2022, pero tenemos menos de la mitad de servicios de los que gozábamos antes”, lamenta Laure Morales, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Quer, tomando como referencia el comienzo de 2020.



Los servicios médicos ya fueron reducidos a dos días de Consulta de Medicina General y otros dos de Pediatría, ya antes de la pandemia. Pero es que ahora, un Quer más poblado tiene consulta telefónica de Medicina General los martes, y presencial, de una hora, los jueves, y sólo una hora de consulta de Pediatría cada quince días, los martes. Quer, sigue sin consulta de enfermería después de la pandemia. "No nos queda más remedio que levantar la voz y pedir a la Junta de Comunidades que atienda sanitariamente a los seteros como se merecen, puesto que el Ayuntamiento no tiene competencias en este sentido. Nos parece una tomadura de pelo a los vecinos de Quer", sigue el concejal.



Además, el consistorio setero, que es el responsable del mantenimiento de las instalaciones del Consultorio local, se queja igualmente de que “nos enteramos de los cambios de horario por los vecinos, cuando es necesario que sepamos antes cuáles son para activar los servicios de limpieza, por ejemplo, o para informar a los ciudadanos por los medios municipales”, añade Morales.



En todo caso, el Ayuntamiento reitera el llamamiento para que los vecinos del pueblo que aún no tienen domiciliada su tarjeta sanitaria en Quer, lo hagan próximamente. En la actualidad, de los 200 niños y niñas empadronados en el municipio en edad de consulta pediátrica, sólo tienen domiciliada su tarjeta sanitaria 22. “Y, aunque hacemos campañas periódicas para pedírselo a los seteros, entendemos que nuestros vecinos domicilien sus tarjetas sanitarias donde les prestan el servicio. Algo se está haciendo mal, y por lo tanto, le pedimos a la Junta de Comunidades una atención santiaria en Quer acorde al municipio que somos", termina Morales.