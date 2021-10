La DGT prevé 185.000 desplazamientos por las carreteras de Guadalajara por el puente de Todos los Santos, 1.040.000 en CLM

jueves 28 de octubre de 2021 , 13:48h

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia a las 15.00 horas de este viernes, 29 de octubre, la Operación Especial que se pone en marcha para los tres días del Puente de Todos los Santos, hasta la medianoche del próximo lunes 1 de noviembre, durante los que prevé un total de 5.530.000 desplazamientos en todo el país, de los que 1.040.000 se producirán en Castilla-La Mancha.



En Guadalajara la mayor intensidad de tráfico se dará en la A-2 y la N-320, el viernes de 15.00 a 22.00 horas, el sábado de 9.00 a 14.00 horas, el domingo de 10.00 a 14.00 horas y el lunes de 9.00 a 22.00 horas. Como puntos conflictivos, la DGT destaca la A-2, a la altura del kilómetro 50,840, y la N-320, del kilómetro 270 al 272,500.



Por provincias, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en la región, en Albacete se prevé que circulen durante estos días 195.000 vehículos, hasta 207.000 por la provincia de Ciudad Real, por la provincia de Cuenca 187.000 turismos, por la de Guadalajara 185.000 y 266.000 por la provincia de Toledo.



En cuanto a las carreteras de la región, en la provincia de Toledo la DGT ha señalado como carreteras con mayor intensidad de tráfico la AP-36, A-4, A-5, A-42/N-401 y CM-4211, mientras que las horas con mayor intensidad de tráfico serán el viernes de 15.00 a 22.00 horas, el sábado de 9.00 a 22.00 horas, el domingo de 16.00 a 22.00 horas y el lunes también de 16.00 a 22.00 horas.



Los puntos conflictivos están en la autovía A-4 en la salida del punto kilométrico 52 (Casilla de la Dolores), en el 67,500 (enlace con la R-4), y en el kilómetro 62 (enlace con N-301); y la autovía A-5, en el kilómetro 100 a la altura de Cazalegas y en el 76 a la altura de Maqueda, por retenciones.



Además, en esta provincia existen obras diferentes obras de reparación de calzada en la CM-40, la CM-401 y la CM-4013.



En la provincia de Albacete las carreteras con mayor intensidad de tráfico serán la AP-36, A-30, A-31, N-301 y la N-430, y las horas con más tráfico el viernes de 15.00 a 22.00, el sábado de 8.00 a 15.00 y el lunes de 15.00 a 22.00 horas. Como puntos conflictivos figuran la A-31 en el kilómetros 79,500 (Albacete) y en el kilómetro 32,00 (La Roda).



En esta provincia existen obras en fase de ejecución en la AB-100, de la A-31 a Fuensanta por Montalvos, por ensanche y mejora del firme.



En Ciudad Real la A-4, A-43, CM-42, N-310 y N-420 son las vías que experimentarán mayor intensidad de tráfico, especialmente el viernes de 15.00 a 22.00 horas, el sábado de 8.00 a 22.00 horas, el domingo de 8.00 a 22.00 horas y el lunes de 15.00 a 22.00 horas.



En esta provincia no existen puntos conflictivos pero sí obras en fase de ejecución en la CM-3003, CM-3115, CM-3127, CM-4103, CM-4110, CR-211, CR-502, CR-504, CR-624, CR-5021 y N-401.



En Cuenca las carreteras con mayor intensidad de tráfico será la AP-36, A-3, A-31 y la N-301, concretamente el viernes de 15.00 a 22.00 horas, el sábado de 7.00 a 14.00 horas, el domingo de 14.00 a 22.00 horas y el lunes de 14.00 a 22.00 horas. Los puntos conflictivos estarán en la A-3 y A-31, en el punto kilométrico 177 al 0, en Atalaya del Cañavate; en la N-301, en Las Pedroñeras; y en la A-3 en Honrubia. En esta provincia no existen obras en fase de ejecución.



CASI 800 RADARES FIJOS



La operación especial incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para dar cobertura a los desplazamientos de largo recorrido, así como a los de corto recorrido motivados por la tradicional visita en estas fechas a los cementerios de todas las poblaciones de la geografía nacional.



Este operativo contará con recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera) y técnicos: 780 radares fijos (92 de ellos de tramo) y 545 móviles de control de velocidad, además de los 13 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.



Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico contemplan que desde primeras horas de la tarde del viernes (especialmente entre las 16.00 y las 22.00 horas) se producirán movimientos que pueden provocar problemas de circulación, tanto en las salidas de las grandes ciudades como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas, de segunda residencia y montaña.



Además, tanto el sábado como el domingo por la mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas, continuará el tráfico intenso de salida de los grandes núcleos urbanos, así como en itinerarios que unen poblaciones de zonas de descanso y segunda residencia o en trayectos cortos a zonas de ocio y esparcimiento o zonas comerciales cercanas.



Según ha avanzado la DGT, el lunes ya desde primeras horas de la mañana serán conflictivas las carreteras de acceso a los cementerios de las distintas poblaciones con motivo de las visitas que tradicionalmente se hacen en este día y, ya por la tarde, especialmente entre las 16.00 y las 23.00 horas, se presentarán problemas de circulación en los principales ejes que encauzan todo el movimiento de retorno, destacándose por su intensidad la red de interés general, autopistas y autovías para ir trasladándose en las últimas horas a los accesos de los grandes núcleos urbanos.



Por todo ello, Tráfico ha previsto, entre otras medidas, la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.



CONSEJOS DE CONDUCCIÓN



Ante las previsiones meteorológicas que alertan de un puente marcado por los chubascos, la DGT ha recordado que “con lluvia, la precaución y la atención al volante deben extremarse” y aconseja recudir la velocidad del vehículo y aumentar la distancia de seguridad con el coche de delante.



Además, ha puesto de relieve que este fin de semana también arranca el horario de invierno (en la noche del sábado al domingo a las 3.00 horas serán las 2.00 horas) “con lo que la hora del anochecer también se adelanta, aumentando por tanto los riesgos de accidente al ser la conducción nocturna más peligrosa que la que se realiza por el día”.



En este sentido, es recomendable llevar encendidas las luces de cruce durante el día, en caso de que el vehículo no disponga de luces diurnas: “Es importante ver, pero también ser visto”.



Finalmente, la DGT recomienda planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos. Desde las cuentas de Twitter @informacionDGT y @DGTes o los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011, se informa de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir.