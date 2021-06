La DGT prevé 14,4 millones de desplazamientos por las carreteras de Castilla LaMancha este verano, 2.479.144 en Guadalajara

miércoles 30 de junio de 2021 , 18:26h

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia a las 15.00 horas de este viernes, 2 de julio, el operativo especial con motivo de la Operación Verano 2021, que se desarrollará durante los meses de julio y agosto, en los que se esperan 14.493.122 desplazamientos por las carreteras de Castilla-La Mancha, de los que 738.760 tendrán lugar entre este viernes, a las 15.00 horas, y las 24.00 horas el domingo 4 de julio, dentro de la primera fase de la operación.



Por provincias, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en la región, en Albacete se prevé que circulen durante todo el verano 2.676.604 vehículos, hasta 2.846.219 por la provincia de Ciudad Real, por la provincia de Cuenca 2.631.792 turismos, por la de Guadalajara 2.479.144 y 3.859.363 por la provincia de Toledo.



En cuanto a los desplazamientos previstos únicamente en esta primera fase de la operación, del 2 al 4, la estimación es de 134.138 vehículos por la provincia de Albacete, 142.087 por la de Ciudad Real, 133.987 por la provincia de Cuenca, 129.187 por la de Guadalajara y hasta 199.312 por la de Toledo.



En Guadalajara la mayor intensidad de tráfico se dará en la A-2 y la N-320, el viernes de 14.00 a 22.00 horas el sábado de 9.00 a 14.00 horas y el domingo de 9.00 a 22.00 horas. Como punto conflictivo, la DGT destaca la A-2, a la altura del kilómetro 50,840, y la N-320, del kilómetro 270 al 272,500. En esta provincia, la GU-426 está cortada totalmente por obras, a la altura de Rueda de la Sierra.



En la provincia de Toledo la DGT ha señalado como carreteras con mayor intensidad de tráfico la AP-36, A-4, A-5, A-42/N-401 y CM-4211, mientras que las horas con mayor intensidad de tráfico serán el viernes de 15.00 a 22.00 horas, el sábado de 8.00 a 15.00 horas y el domingo de 16.00 a 23.00 horas.



Los puntos conflictivos están en la autovía A-4 en la salida del punto kilométrico 52 (Casilla de la Dolores), en el 67,500 (enlace con la R-4), y en el kilómetro 62 (enlace con N-301); y la autovía A-5, en el kilómetro 100 a la altura de Cazalegas y en el 76 a la altura de Maqueda, por retenciones. En esta provincia no existen obras.



En la provincia de Albacete las carreteras con mayor intensidad de tráfico serán la AP-36, A-30, A-31, N-301 y la N-430, y las horas con más tráfico el viernes de 15.00 a 22.00, el sábado de 10.00 a 18.00 y el domingo de 12.00 a 20.00 horas. Como puntos conflictivos figuran la A-31 en el kilómetros 79,500 (Albacete) y en el kilómetro 32,00 (La Roda). En esta provincia no existen obras en fase de ejecución.



En Ciudad Real la A-4, A-43, CM-42, N-310 y N-420 son las vías que experimentarán mayor intensidad de tráfico, especialmente el viernes de 15.00 a 22.00 horas, el sábado de 8.00 a 22.00 horas y el domingo de 8.00 a 22.00 horas. En esta provincia no existen puntos conflictivos ni carreteras con obras.



En Cuenca las carreteras con mayor intensidad de tráfico será la AP-36, A-3, A-31 y la N-301, concretamente el viernes de 15.00 a 22.00 horas, el sábado de 7.00 a 14.00 horas y el domingo de 15.00 a 23.00 horas. Los puntos conflictivos estarán en la A-3 y A-31, en el punto kilométrico 177 al 0, en Atalaya del Cañavate; en la N-301, en Las Pedroñeras; y en la A-3 en Honrubia. En esta provincia no existen obras en fase de ejecución.