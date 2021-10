Castillo pide “fondos compensatorios” para los ayuntamientos por la plusvalía

miércoles 27 de octubre de 2021 , 17:55h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara y alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, ha reclamado la necesidad de crear un "fondo compensatorio" para que los ayuntamientos puedan seguir prestando servicios a sus vecinos, tras conocer que el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos relativos al cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor (plusvalía).



Esta decisión modifica sustancialmente la cuantía que los ayuntamientos han calculado para sus presupuestos y supondría un grave problema para los mismos, y por ello, entiende que "habrá que buscar otras fórmulas y recursos para que los ayuntamientos no pierdan ese dinero".



Castillo ha criticado que el Partido Socialista haya tenido tres años para modificar la ley y hacerla constitucional y no lo haya hecho. De nuevo, los ayuntamientos volvemos a encontrarnos con una situación adversa y tenemos que pagar las consecuencias de la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez".



Frente a esta situación, Castillo, al igual que han manifestado otros cargos populares de diferentes provincias y comunidades, defiende arbitrar unos "fondos compensatorios" para que los ayuntamientos puedan seguir prestando servicios como hasta ahora. "En la actualidad tenemos complicaciones para prestar los servicios a nuestros vecinos, y con esta decisión nos siguen recortando los ingresos a los ayuntamientos, lamentablemente llegará el momento que no se podrán prestar ciertos servicios si no se adoptan las medidas necesarias".



Sobre esto último, Castillo ha apuntado que el Partido Popular va a pedir la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha reclamado que se convoque la Comisión Nacional de Administración Local y una Junta extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).