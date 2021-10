Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

El Tenorio Mendocino se representará este año en el Infantado y La Piedad...con una Doña Inés "más guerrera"

lunes 25 de octubre de 2021 , 19:41h

La pandemia volverá a marcar esta edición del tradicional Tenorio Mendocino de Guadalajara que aún no volverá a las calles tal y como se podía ver antes la crisis sanitaria pero pasará de tener una única representación a tener dos diarias en dos escenarios diferentes, los jardines del Palacio del Infantado y el claustro y jardín del Convento de la Piedad, en horarios de tarde y noche, los días 29, 30 y 31 de octubre.



Organizado por Gentes de Guadalajara con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara, que aporta 22.000 euros, la Diputación provincial, que colabora con otros 7.000 euros y los 5.000 euros con los contribuye el Gobierno regional, esta Fiesta de Interés Turístico Regional vuelve en una versión también diferentes que no contempla tomar las calles de la ciudad sino que centrará todo en dos escenarios.



De esta forma, a la pregunta de cómo será el Tenorio Mendocino de la edición XXXI, la directora de este año, Abigail Tomey, lo ha resumido en que "no será uno, sino dos". Habrá dos representaciones diferentes cada día, en dos lugares distintos con el fin también de poder controlar el aforo y facilitar el disfrute de la obra manteniendo las medidas estipuladas para los espectáculos culturales al aire libre con motivo del Covid-19.



Pero a diferencia de las dos representaciones diarias que hubo el pasado año en el teatro auditorio Buero Vallejo, esta edición no habrá una función representada dos veces sino dos representaciones completas y diferentes; una a las 19.00 horas (en el Infantado) y otra a las 22.30 horas (en el Convento de la Piedad o Liceo Caracense), ha precisado la directora.



En ambos espacios se podrá disfrutar de la representación de las escenas propias de cada recinto mientras otros actores se encargarán de narrar y dramatizar las escenas que debido a la Covid tampoco este año se podrán llevar a los escenarios habituales donde se representaba.