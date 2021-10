CCOO, USO, UGT y CSIF convocan este miércoles una CONCENTRACIÓN en las puertas de Lactalis-Nestlè

lunes 25 de octubre de 2021 , 19:52h

El comité de empresa de Lactalis-Nestlè (CCOO, USO, UGT y CSIF) ha convocado a la plantilla a concentrarse este miércoles a las puertas de la fábrica de Marchamalo (Guadalajara) para reclamar su convenio colectivo y expresar su rechazo a la postura “miserable” de la empresa en la negociación.



Las concentraciones se llevarán a cabo desde las 13.00 a las 16.00 horas, aprovechando los cambios de turno, y en su transcurso los miembros del comité informarán a sus compañeros y compañeras de la marcha de las negociaciones "para fortalecer la posición sindical en la mesa de negociación, cuando nos vuelvan a llamar a una nueva reunión y mantener informada, unida y alerta a la plantilla ante una posible agudización del conflicto, en el caso de que la empresa mantenga sus posiciones y fuerce la intensificación de las movilizaciones".



Así lo ha indicado el presidente del comité de empresa, Ángel Fernández, que ha recordado que siguen esperando que la dirección les convoque a una nueva reunión de la mesa de negociación y "le pedimos que lo haga pronto y que acuda con verdadera buena fe y con verdadera voluntad de acordar", ya que llevan nueve reuniones en diez meses, apenas quedan dos para que acabe 2021 y, "no solo no hemos avanzado nada, sino que la empresa, cuando ha modificado algo sus posiciones, ha sido a peor", ha subrayado el sindicalista.



Fernández ha resaltado que Lactalis-Nestlé "tiene unos resultados económicos mejor que buenos" y que, incluso el año pasado, el de la pandemia, volvió a incrementar su beneficio neto en un 10 % respecto a 2019 y "la dirección sabe que se lo debe al esfuerzo de la plantilla, que no dejó de acudir a trabajar en ningún momento".



Por ello, continúa el presidente del comité de empresa, "no es de recibo que, ahora, la empresa responda a ese compromiso rechazando todas las propuestas de la parte social para mejorar el convenio colectivo, acordar incrementos salariales justos y avanzar en la eliminación de los agravios que siguen existiendo entre distintos colectivos".