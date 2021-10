El Alba se asienta a domicilio

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 17 de octubre de 2021 , 21:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Albacete Balompié sacó adelante un complejo compromiso en las instalaciones de la Ciudad Deportiva sevillista. Con su tercer partido de los últimos cuatro en los que dejó su puerta a cero, el conglomerado albaceteño se impuso merced a un buen tanto de Fran Álvarez superada la hora de partido.



Antes de esa acción el equipo, hoy vinotinto, manejó la posesión pero también vio a un rival que no solo plantó cara sino que merodeó la portería de Dragan Rosic, que en los primeros instantes del choque se erigió como protagonista despejando las llegadas locales.



La igualdad se mantuvo durante los primeros 45 minutos aunque el Albacete bien pudo adelantarse antes del ecuador con varias ocasiones de importancia, que por poco no fueron gol, con fuera de juego tras una acción que acabó en las redes sevillistas incluido. Jordi, Rubén o Emi Gómez rozaron el tesoro pero el electrónico no se movió.



El segundo acto empezó con oportunidad. A los 50 minutos, Jordi Sánchez pisó área y cruzó la bola hasta línea de fondo. El tiempo pasaba y el Albacete no desfallecía. Y en el minuto 68, premio. Fran Álvarez culminó una buena asistencia de Julio Alonso con el tanto que a la postre dio los tres puntos.



De ahí al final el cuadro manchego supo aguantar la ventaja mediante el control de la situación, atando así un nuevo triunfo.



FICHA DE PARTIDO



Sevilla Atlético: Díaz; Valentino, Kibamba, Quintana, Iván, Juanlu (Juanmi 78´), Zarzana, Sintes (Luismi 78´), Juan María (Pérez 65´), Kike, Capi (Santisteban 87´)



Albacete Balompié: Rosic; J. Alonso (Llinares 85´), Javi J., Gálvez E., Johannesson; Rubén M (Nando 67´), S. Maestre, Del Pozo, Fran Álvarez (Djetei 85´); Jordi Sánchez (Sergi 75´) y Emi Gómez (Jeisson 85´)



Árbitro: Martínez Montalbán. Amonestó a: Maestre, Juanlu, Johannesson, Zarzana, Nando



Gol: 0-1. Fran Álvarez (68´)



Incidencias: Partido disputado en el estadio Jesús Navas. Correspondiente a la octava jornada del grupo II en la Primera RFEF.