El blackjack online rememora la leyenda de un juego de habilidad e ingenio

domingo 17 de octubre de 2021 , 19:01h

Quizás algunas personas desconozcan este dato: el blackjack proviene del juego español “la veintiuna” que data de principio del siglo XVII y que en algunos países le llaman “21”. Hoy en día podemos jugar black jack gratis sin dinero, en los mejores casinos online del mundo y rememorar su historia.

Como muchos otros juegos de azar, el blackjack se fue al continente americano de mano de los colonos franceses. Se dice que este juego gustaba mucho y se difundió por todo el territorio a lo largo del río Mississippi, los barcos de vapor prácticamente eran casinos fluviales. Una de las formas de pasar el tiempo de manera entretenida era jugando con los naipes blackjack.

El controversial origen del nombre del blackjack

En torno al origen del nombre de este famoso juego con más de un siglo de tradición existen algunas controversias. Hay quienes discrepan de la teoría más popular, la cual plantea que este nombre nació en los salones de juegos norteamericanos. De acuerdo con esta historia, en esos tiempos los salones competían por atraer la mayor cantidad de jugadores.

Por esa razón ofrecieron una jugosa apuesta como promoción. Similar a los casinos online ofrecen bonos de distintos tipos. La estrategia de los salones de la época, era privilegiar determinados tipos de apuestas y retar a los jugadores a lograrlas.

En el caso del blackjack se dice qué uno de estos salones ofrecía un pago especial que cuadruplicaba la apuesta. Para obtenerlo el jugador debía tener una mano de veintiún puntos compuesta por un As y una J de una pinta negra. Como la J se llama Jack el juego terminó llamándose Blackjack.

Los detractores de esta historia dicen que ese tipo de premios tan elevados no se daban en esos lugares. No obstante, eso no niega que, al privilegiar una mano de 21 puntos con As y J negros, sea la razón perfecta para que el juego se llame Blackjack.

El oeste y sus leyendas

En el momento en el que surge el juego de blackjack, se establecieron algunas reglas que fueron evolucionando y una serie de modificaciones a los juegos, algunas de ellas no perduraron, tal es el caso de la ruleta que tenía además del cero y el doble cero, un águila.

Estos lugares de salones de juegos no eran los sitios más pacíficos, ni los jugadores eran los más honestos y delicados. En su travesía por el lejano oeste el blackjack se jugaba en manos, en las que los jugadores podían perder hasta la vida.

Una de las leyendas más curiosas del blackjack referente a esa época es la historia de una famosa crupier francesa, a quien apodaban Madame Moustache por el vello que tenía en su labio superior. En realidad, no se sabe cuan real era esta característica, porque se esgrime que muchas de las fotografías de esta famosa mujer fueron trucadas.

Es posible que la exageración afectara la imagen de Eleonor Dumont, al ser considerado el “Vingt-et-un” un juego masculino, el que una mujer como Madame Dumont manejara con tanta habilidad el juego, en tiempos de fuerte discriminación, generaron exagerados comentarios en torno a un bozo más abundante que lo normal y le pusiesen este apodo.

Una de las razones que apunta a esa posibilidad es que Mandame Dumont era descrita como una mujer muy linda, de un trato muy afable y gustos refinados, aunque mucho de ello cambió a causa de la necesidad de adaptación para la sobrevivencia sobrevivencia en el rudo y difícil ambiente de esos tiempos.

Un juego que evolucionó en los salones

Lo cierto es que, en ese momento tan conflictivo, en medio de la fiebre del oro y de los campamentos mineros, Eleonor abrió en el norte de California su primera casa de juego, alfombrada y finamente amoblada, en la que se bebía champan y se imponían los buenos modales y una buena vestimenta. Todos respetaban sus reglas y condiciones.

Era esta famosa crupier un gran personaje que atraía jugadores. Detrás de su leyenda en el mundo de sus juegos, también hubo una historia de amor y traición, de pérdidas que afectaron mucho a esta experta jugadora y diestra crupier. Esta es quizás una de las anécdotas más documentadas, pero también cargada de fábulas del mundo de los salones de mediados del siglo XIX.

Mucho tiempo ha transcurrido desde aquellas historias de blackjack hasta el día de hoy. Como juego ha estado provisto de habilidad, ingenio, además de un toque de misterio y aventura, ha evolucionado en concordancia con los nuevos tiempos. Hoy en día es un apreciado y respetado juego, objeto de análisis y libros destinados a ensalzar su arte y estrategia. Ha sido el foco de películas y en la esfera digital cobra un papel protagónico, por lo que, jugar blackjack online es, sin lugar a duda, una grandiosa experiencia.