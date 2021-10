Rubén de la Barrera: “El equipo está haciendo méritos y llamando a la puerta del albacetismo”

REDACCION

domingo 17 de octubre de 2021

El técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha realizado una valoración de la victoria de esta tarde ante el Sevilla Atlético, al término del partido, en sala de prensa. El míster ha iniciado su discurso explicando que “sabíamos que iba a ser un partido complicado como son con todos los filiales”. “Además, ellos vienen de cambiar de entrenador esta semana y eso suele tener un efecto emocional. También hablamos de un buen equipo joven con jugadores con descaro, buenas conducciones y verticales”.



El gallego ha continuado explicando que “el partido se ha hecho más largo de lo que esperábamos porque creo que antes del descanso ya nos podíamos haber marchado con ventaja en el marcador”. “Afortunadamente en una buena acción llegó el 0-1 y a partir de ahí hemos tenido unos muy buenos minutos. Con la presencia de Momo como tercer central hemos frenado un poco al rival evitando situaciones de centro, remate y control de área”.



El entrenador ha admitido que hoy hemos visto “un partido bonito” en el que “creo que hemos ocupado bien el espacio, aunque como digo les podíamos haber hecho más daño en la primera parte”. “La victoria es muy importante, pero la clasificación ahora me da lo mismo”.



Cuestionado por el reparto de los goles en el equipo, asegura que “ojalá tengamos un jugador que al final de la temporada se vaya con un número altísimo de goles y el resto de compañeros también anoten”.



El míster ha puntualizado que “el equipo está creciendo, madurando en los partidos y cada vez le exigimos más a los rivales”. “Tenemos mayor control de los partidos y a los rivales cada vez les exigimos más en ataque para hacernos daño”.



Sobre los cambio en el partido de hoy, De la Barrera ha señalado que “los cambios del día del Betis se producen en un contexto y los de hoy en otro”. “La semana pasada no queríamos hacer un partido de ida y vuelta y hoy, a través del control, hemos tenido posibilidades de hacerles más daño. La pasada semana no estuvimos tan cómodos y hoy pues el equipo ha estado mejor. Estoy contento con los que han salido de inicio y con los que han ayudado después”.



Por último, ha manifestado que “el equipo está haciendo méritos y llamando a la puerta del albacetismo, que está respondiendo maravillosamente bien tanto dentro como fuera de casa y eso a los chicos les ayuda mucho”.