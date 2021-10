El PP ganaría en 40 de las 52 provincias de España y el PSOE sólo en 5, Casado tendría mayoría absoluta con Vox

domingo 10 de octubre de 2021

El PP consolida sus expectativas de triunfo. Hoy ganaría la elecciones generales con 31 escaños de ventaja frente al PSOE y alcanzaría una holgada mayoría absoluta con Vox. La encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO devuelve a los de Pablo Casado uno de los tres escaños que habían perdido en el sondeo de hace dos semanas, lo que sumado a los dos de Navarra Suma coloca a la formación del centroderecha en 129 escaños, 38 más que en los comicios de 2019. El PSOE pierde dos respecto al último sondeo y se queda en 98 y Vox mantendría los 52 diputados que ahora tiene en el Congreso. PP y Vox acapararían 181 escaños, cinco por encima de la mayoría absoluta.



La encuesta, realizada tras la Convención donde Casado llamó a la unificación del voto conservador y liberal en el PP, devuelve al primer partido de la derecha la tendencia al alza .



Los resultados que ofrece Data10 para OKDIARIO permiten a Casado mantener la estrategia con la que está convencido que llegará a La Moncloa. El líder del PP cree que no necesita la mayoría absoluta para ser el futuro presidente del Gobierno, sino una victoria amplia que le permita superar la investidura para luego gobernar sin socios en el Consejo de Ministros, como Ayuso en Madrid o Rajoy en su día.



El 34% de los españoles que apostaron por Ciudadanos lo harían ahora por el PP. Los de Casado crecen también a costa de Vox: el 19% de los que hoy votarían al PP procederían de la formación que lidera Santiago Abascal. Los que abandonarían a Sánchez por Casado supondrán el 6% de los votos que la encuesta electoral de Data10 otorga hoy al PP.



De celebrarse elecciones hoy, el PSOE no alcanzaría los 100 escaños y se quedaría 22 por debajo de los que obtuvo en las urnas en 2019. Sólo el 72% de los que eligieron la papeleta socialista volverían a hacerlo ahora.



Vox repetiría su resultado electoral de 2019: 52 escaños. Con una fidelidad del 72%, los de Abascal compensan la fuga de votantes al PP con los que lo hacen en sentido contrario. Además, el 9% de los votos que hoy sumaría Vox procederían de Ciudadanos.



En cuarto lugar, a la baja, quedaría Podemos, que vería cómo se le esfuman 13 de los 35 escaños que logró en 2019. La fidelidad de sus votantes es la más baja de las cuatro grandes fuerzas políticas: sólo el 70% de los que apostaron por Pablo Iglesias antes de su adiós a la política lo harían hoy por Ione Belarra. Los votantes desencantados con Podemos se refugiarían ahora en el PSOE, la abstención y otras opciones políticas como Más País (que escala hasta los 6 escaños) y el BNG, que crece en Galicia y arrebata un escaño al PSOE respecto al sondeo de Data10 de dos semanas atrás.



La quinta fuerza política en el Congreso de los Diputados sería ERC (14 escaños), seguida de JxCAT (10). Y tras las fuerzas independentistas catalanes, sólo obtendrían grupo parlamentario propio el PNV (7), Más País (6) y Bildu (5). Ciudadanos perdería 9 de sus 10 diputados y quedaría reducido al escaño que Inés Arrimadas conquistaría en Madrid.



El PP tiñe España de azul: ganaría en 40 de las 52 provincias y el PSOE sólo en 5.-



El PP ganaría en 40 de las 52 provincias de celebrarse hoy elecciones generales. El resultado que anticipa la encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO supondría un vuelco electoral absoluto ya que los de Pablo Casado sólo habían ganado en 9 circunscripciones hace dos años.



Camino inverso es el que recorrería el PSOE. De haber sido la fuerza más votada en 32 provincias, ahora sólo lo sería en 5 (Barcelona y las andaluzas Sevilla, Cádiz, Huelva y Jaén).



En Madrid, la circunscripción que más escaños reparte, el PP se llevaría 13 de los 37 en disputa, mientras que el PSOE corre el riesgo de que Vox le arrebate la condición de segunda fuerza, ya que la encuesta electoral otorga 9 escaños a la candidatura que encabezará Pedro Sánchez y 8 a la de Santiago Abascal.



Los socialistas serán la fuerza más votada en Barcelona, donde se reparten 32 diputados. Alcanzarían ocho escaños, tantos como ERC, frente a los 3 a los que llegaría el PP, uno más que en las elecciones generales de 2019. Vox conquistaría 2 escaños en la Ciudad Condal, conservando así los que ya obtuvo en 2019.



El PP recuperaría el primer puesto en Valencia, la tercera gran circunscripción. Los de Casado se harían con 6 de los 15 escaños que se reparten, dos más de los que alcanzarían los socialistas. El PSOE aventajaría a Vox en sólo un escaño. El vuelco sería absoluto en toda la Comunidad Valenciana, ya que los populares pasarían a ser la fuerza más votada también en Alicante y Castellón, tres provincias en las que el PSOE venció en 2019.



La formación del centroderecha se impondría también en todas las provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón y Canarias, además de Baleares, Cantabria y Asturias.



Vox repetiría triunfo en Ceuta, la que volverá a ser su única victoria en una circunscripción de todo el mapa electoral.



Las tres provincias del País Vasco son inaccesibles para los partidos nacionales. El PNV será la fuerza más votada en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. El PP arañará un escaño en Álava, donde no obtuvo representación en 2019, y conservará el que tiene en Vizcaya. Los socialistas cosecharían un diputado en cada provincia vasca.