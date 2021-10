El tiempo en Sigüenza para este domingo es de 3ºC de mínima y 20ºC de máxima con un 62% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

12ºC de mínima y 24ºC de máxima este domingo en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para este domingo es de 12ºC de mínima y 24ºC de máxima con un 69% de nubes y una probabilidad de lluvia del 6%.

domingo 10 de octubre de 2021 , 07:48h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos en el suroeste e intervalos de nubes bajas de madrugada en el resto, que aparecerán otra vez al final del día en el sureste. Durante la mañana aumentarán los intervalos de nubes altas y de evolución diurna, sin descartar algún chubasco aislado en el extremo suroriental.



Se registrarán probables brumas y bancos de niebla matinales en la mitad sur de Albacete y sur de Toledo y las temperaturas mínimas no sufrirán cambios o irán en descenso ligero en el sureste y en general con ascensos en el resto. Las máximas permanecerán sin cambios o en descenso ligero. Los vientos soplarán flojos con predominio de la componente este.



Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 24ºC en Albacete, 13 y 25ºC en Ciudad Real, 10 y 24ºC en Cuenca, 12 y 24ºC en Guadalajara y entre 12 y 25ºC en Toledo.



El puente del Pilar tendrá un 'veranillo' de sol y tiempo suave en la mayor parte de España.-



n 'veranillo' de cielos soleados y temperaturas suaves de día se impondrá en la mayor parte de España durante el puente del Pilar, con chubascos solamente en zonas del Mediterráneo y temperaturas que superarán los 30 grados en Andalucía y se quedarán por debajo de los 20 en puntos del norte peninsular.



"Durante el viernes, el sábado y el domingo, así como los primeros días de la próxima semana coincidiendo con la Fiesta Nacional de España el martes 12, va a predominar en nuestro país el tiempo anticiclónico y estable, con ambiente seco en general", apuntó este jueves Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



No obstante, Del Campo precisó que se esperan "bancos de niebla matinales en zonas del interior peninsular y chubascos ocasionales y dispersos en las regiones bañadas por el Mediterráneo, sobre todo en áreas costeras de la Comunidad Valenciana el sábado y el domingo".



Las temperaturas bajarán ligeramente durante el fin de semana y subirán un poco el lunes y el martes. "En general, el ambiente será suave, algo más cálido de lo normal para la época en las dos mesetas, Andalucía y Galicia, y un poco más fresco en el Cantábrico, sobre todo en el oriental, y en las regiones mediterráneas", añadió.



AEMET AVISA DE TEMPERATURAS DE 30 GRADOS.-



La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, indica que los termómetros marcarán más de 30 grados de temperatura máxima durante estos días en capitales como Badajoz, Córdoba, Huelva y Sevilla. En cambio, habrá menos de 20 en Burgos, Palencia, San Sebastián, Santander y Vitoria.



Las madrugadas serán algo más frescas porque los termómetros se quedarán a menos de 10 grados en amplias zonas de la mitad norte peninsular, lo que favorecerá la aparición de nieblas matutinas.



FIN DE SEMANA

Este fin de semana se habrá establecido ya plenamente el flujo de vientos del este de procedencia mediterránea, así que el sábado y el domingo habrá muchas nubes en el este peninsular.



El domingo continuarán los chubascos en el área mediterránea, aunque probablemente sean más débiles y dispersos que el día anterior.



En el resto de la península continuará el tiempo estable, con bancos de niebla matinales en el interior, más probables en Gal, Castilla-La Mancha y otras zonas del sureste. Cuando se disipen esas nieblas, los cielos estarán poco nubosos o con algún intervalo de nubes altas. Los vientos del este serán más intensos en zonas costeras y el levante soplará con fuerza en el Estrecho.



Las temperaturas bajarán, aunque seguirá el ambiente suave. "Tras unas madrugadas frescas con mínimas inferiores a 8 o 10 grados en el interior de la mitad norte e inferiores a los 10 o 12 grados en el interior de la mitad sur, todavía se superarán en las horas centrales del día durante el fin de semana los 30 grados en el valle del Guadalquivir y los 25 grados en el sur de Galicia", apuntó Del Campo.



Los termómetros llegarán a entre 23 y 26 grados en ciudades de las mesetas como Ciudad Real, Madrid o Valladolid, y entre 22 y 26 en capitales mediterráneas como Alicante, Barcelona o Valencia. Municipios del norte como Pamplona o Vigo rondarán los 20 grados.



LUNES Y MARTES.-



Por otro lado, las altas presiones seguirán el lunes, lo que garantiza un ambiente seco y estable en la mayor parte de España. No obstante, continuará el flujo de vientos del este en el área mediterránea, por lo que ese día habrá nubosidad abundante y precipitaciones en el sur de la Comunidad Valenciana, puntos de Murcia y el extremo oriental de Andalucía, sobre todo en Almería, así como en el área del estrecho, sin descartar algún chaparrón aislado y ocasional en Ibiza y Formentera.



El martes continuarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes y podría aparecer alguna lluvia débil dispersa y ocasional en puntos del Cantábrico y del área mediterránea, pero con menor probabilidad e intensidad que en días anteriores. "Así pues, el día de la Fiesta Nacional de España predominará el tiempo estable y sin lluvias en la mayor parte del país", subrayó Del Campo.



Las temperaturas tenderán a subir el lunes y el martes, con más de 30 grados en zonas de Andalucía, cerca de 25 en buena parte del interior peninsular y las provincias mediterráneas y alrededor de 20 en el Cantábrico.