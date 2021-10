Antonio Román: “Que en Guadalajara haya 13.100 parados más que hace dos años es culpa del fracaso de las políticas socialistas”

jueves 07 de octubre de 2021 , 17:35h

Los senadores del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román y José Luis González Lamola, han valorado los últimos datos conocidos respecto a la EPA (Encuesta de Población Activa) que arroja números preocupantes como que “hoy en Guadalajara hay 13.100 parados más que hace dos años, 13.100 personas, 13.100 problemas, hay un 10,4% más de paro”. Por ello, han dicho, “sorprende que digan que salimos más fuertes con las medidas del PSOE y los comunistas del gobierno con 240.000 personas en ERTE y cuatro millones de personas que queriendo trabajar no lo pueden hacer”. “Mientras en Castilla-La Mancha dicen que estamos en situación de precrisis, Cáritas dice que hoy hay más personas en pobreza o en riesgo de exclusión”, ha lamentado Antonio Román recordando que “en la crisis anterior, Guadalajara fue la locomotora económica, quien tiró de Castilla-La Mancha en la salida de la crisis; y hoy estamos en el furgón de cola”.



Y en lo que se refiere al Ayuntamiento de Guadalajara, con Román como alcalde, “Guadalajara fue quien lideró la creación de empleo y de empresas realizando inversiones en empleo de la mano de las empresas, apostando por una presión fiscal baja; ahora prefieren planes de empleo con contrataciones municipales que una vez finalizadas vuelven al paro de nuevo”, ha manifestado el senador por Guadalajara Antonio Román, recordando también que el actual gobierno socialista de Rojo “dejó perder 3 millones de euros en empleo del POEFFE que hubieran beneficiado a 500 personas, bien por incapacidad o bien porque se había gestionado con un gobierno del PP”. “Que Guadalajara tenga hoy más parados que hace dos años es culpa del fracaso de las políticas socialistas que tenemos en Guadalajara”, ha añadido.



Román: “Parece mentira que el señor Page siga hablando de los mismos proyectos de hace una década”



Por otro lado, el parlamentario nacional se ha referido al Debate del Estado de la Región y a los anuncios que realizó ayer el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, respecto a Guadalajara. “Son los mismos anuncios de hace décadas, el señor García Page lleva ya casi siete años de presidente y parece mentira que siga hablando de los mismos proyectos de la primera década de este siglo XXI: allá en el año 2006 se anunciaba el proyecto de la Universidad, por 2007 poníamos la primera piedra del Hospital, cuyas obras iban a durar cuatro años, el señor Page lleva camino de siete años y no ha sido capaz de finalizarlo y sigue hablando como uno de los grandes anuncios, cuando este retraso continuado está haciendo que las listas de espera sea uno de los principales problemas de los ciudadanos en el acceso a la Sanidad”. “Desde el año 2007 hasta 2021, 14 años de gobierno, 10 son de gobierno socialista y 4 del PP, y el PSOE ha sido incapaz de ponerlo en marcha”, ha dicho el senador por Guadalajara pidiendo a Page que “no nos hable de los proyectos de hace una década como los proyectos del futuro”. “Está claro que en Guadalajara se está peor con Page, peor con los gobiernos socialistas que están haciendo que Guadalajara no prospere”, ha finalizado.





Éxito rotundo de la Convención de Valencia



Los parlamentarios nacionales también valoraron la Convención de Valencia, en la que ambos participaron, como un “éxito rotundo, no solo en participación con una plaza de toros que se quedó pequeña, sino también en respaldo internacional y nacional y en contenido con siete días recogiendo propuestas que enriquecen el partido y que nuestro presidente Pablo Casado fue capaz de sintetizar en un discurso para enmarcar ante más de 12.000 personas. Casado “demostró que el Partido Popular está preparado para gobernar, que los gobiernos del PP son los de la libertad porque donde está el PP hay más libertad para las personas y donde gobierna el PSOE hay más intervencionismo y menos prosperidad y menos avance o progreso”, dijo Román.



A este respecto también se refirió a la Ley de Vivienda que el PP llevará al Tribunal Constitucional y que no se aplicará en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobierne el PP porque se trata de un “intervencionismo suicida” como dijo Pablo Casado, y que demuestra que España tiene el gobierno “más radical de toda la Unión Europea”.