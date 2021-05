Antonio Román defenderá este martes en el Senado el actual sistema de elección de la Formación Sanitaria Especializada

martes 25 de mayo de 2021 , 18:24h

El senador del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, preguntará esta misma tarde en el pleno de la Cámara Alta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sobre la decisión del Gobierno de cambiar el sistema de elección de plazas de la Formación Sanitaria Especializada (MIR, EIR, etc). Esta polémica decisión, que afecta a unos 8.000 sanitarios, ha sido rechazada por los profesionales sanitarios que a las 13:00 horas se concentrarán para mostrar su oposición con el apoyo de las organizaciones sindicales y colegios profesionales, entre otros. En esta también estará presente mostrando su apoyo el parlamentario nacional junto a residentes del Hospital de Guadalajara y Atención Primaria que también acudirán para mostrar su rechazo.



Según ha explicado Antonio Román, “hasta el momento, la elección se realizaba con un número y según las plazas disponibles en ese momento; pero el Gobierno de Sánchez ha decidido cambiarla por una asignación, no elección, telemática, que ha motivado que perjudique a los futuros residentes que han aprobado el examen y que pueden encontrarse con plazas que no han deseado y dejarlas vacantes”.



Román preguntará a la titular de Sanidad “porqué deciden cambiar un sistema de elección libre, transparente, con conocimiento de las plazas disponibles, en tiempo real en toda España, por un sistema de asignación, de imposición”.



Por otro lado, y en relación al ámbito sanitario, el senador del Partido Popular ha querido poner en valor una iniciativa del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que se debatirá este jueves con el objetivo de recuperar la carrera profesional de todos los facultativos en la región; “una carrera que se paralizó en un momento de crisis y que en el momento actual, cuando las cuentas de la comunidad de Castilla-La Mancha han dado superávit, lo que se pide es que ese dinero se destine a recuperar la carrera profesional de todos los médicos de la región”, ha manifestado.



Presión fiscal e injusto reparto de los fondos europeos



Por otro lado, el Partido Popular interpelará al Gobierno para que “no pegue el hachazo fiscal a los autónomos”. Desde el Gobierno, el “ministro Escrivá y Sánchez pretenden presionar fiscalmente y con mayores cargas de Seguridad Social”, ha dicho Román defendiendo que “los autónomos mantienen gran parte del empleo en nuestra ciudad y provincia y se van a ver perjudicados por una decisión injusta por el Gobierno de Sánchez que lo único que pretende es subir los impuestos y que va a perjudicar a miles de autónomos en nuestra provincia.



En la sesión plenaria también se tratará otro asunto de actualidad: el reparto de los fondos europeos, “esos 70.000 millones de euros que va a prestar Europa a España para el desarrollo y para tratar de salir de esta tremenda crisis a todos los niveles”. “El Gobierno ha decidido distribuir estos fondos desde la Moncloa, tal y como ellos quieren, y han dejado fuera por una parte a los ayuntamientos -los alcaldes y portavoces se manifestaban la semana pasada por ella a las puertas del Congreso- y por otra parte a la pequeña y mediana empresa”, ha lamentado el senador por Guadalajara que no entiende “por qué los pymes se quedan al margen de poder acceder a estos fondos que pueden crear riqueza en nuestra provincia y en nuestra región”. “Estas respuestas las tendría que dar el Partido Socialista, pero yo les digo que el PSOE de Sánchez, de Page y de Alberto Rojo no creen en la sociedad civil y no quieren que este dinero llegue ni a los ayuntamientos ni a las pequeñas y medianas empresas”, ha añadido.