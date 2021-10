Guadalajara YA no es Ciudad Amiga de la Infancia

jueves 07 de octubre de 2021 , 17:44h

El grupo Aike denuncia que el equipo de Gobierno no ha sido capaz de renovar el sello de Ciudad Amiga de la Infancia que UNICEF concedió a Guadalajara en el año 2012.



Susana Martínez y Jorge Riendas, presidenta y concejal portavoz del grupo municipalista en el Ayuntamiento, han denunciado: “Ayer mismo,6 de octubre, el Comité de UNICEF de Castilla-La Mancha entregaba los reconocimientos y renovaciones como Ciudades Amigas de la Infancia a quince municipios de la región. Guadalajara no está entre ellas, nuestra ciudad ha perdido el sello de Ciudad Amiga de la Infancia”. Ha explicado Martínez.



El sello “Ciudad Amiga de la Infancia” es un reconocimiento que otorga UNICEF, junto con el Ministerio de Derechos Sociales y la FEMP, que teníamos desde el año 2012. El reconocimiento renovado en 2016, tendría que haberse validado nuevamente. “¿Qué significa?- Continúa la presidenta de Aike- Que, tristemente, este equipo de Gobierno no ha sido capaz de cumplir con los requisitos mínimos que marca UNICEF”. Para conseguir este sello se han de articular mecanismos de participación a partir del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, señalan en la formación municipalista que en este mandato se ha reunido una única vez, para su constitución. Así como elaborar el III Plan Local de Infancia, un documento sencillo que incluye diagnóstico y acciones enfocadas a la infancia y la juventud en nuestra ciudad.



“En 2019 el alcalde, Alberto Rojo, ya anunciaba que se estaba trabajando en la elaboración del tercer Plan de Infancia. En noviembre de 2020 volvía a repetirlo. Pero desde entonces no ha habido más noticias, ni convocatorias. Sabemos de la pandemia y de Filomena pero era posible hacerlo. Otras muchas ciudades lo han logrado, entre ellas Quer, Cuenca o Toledo. Hemos perdido un sello que teníamos desde hace nueve años”,asegura Martínez.



”El sello puede ser más o menos anecdótico, pero su no renovación es el ejemplo visible de la falta de planificación y continuidad en las políticas de infancia”, continua Susana Martínez. En Guadalajara viven más de 15.000 personas entre 0-18 años, su administración más cercana, el Ayuntamiento, debería ser capaz de planificar y desarrollar políticas para esta franja de población. Pensar en ellos y comprometerse. Para Aike son evidentes las carencias en nuestra ciudad: “el PSOE,e incluso Ciudadanos, parecía que las tenía muy claras cuando estaban en la oposición pero ahora que están gobernando no hay avances en esta materia, ni siquiera han sido capaces de algo tan básico como renovar el sello” afirman.



Entre esas carencias, el grupo enumera la falta de espacios específicos; un centro joven pequeño, sin personal y recursos suficientes; falta de educadores de calle y programas en los barrios; sin programas específicos de orientación e inserción laboral, prevención de drogodependencias, ludopatías o educación sexual; falta de medidas para paliar el absentismo y fracaso escolar; falta de programación cultural especifica continuada. Riendas por su parte explica que “ser Ciudad Amiga de la Infancia es el inicio de un proceso de aprendizaje y transformación, un compromiso para desarrollar políticas que mejoren la vida de la infancia y consoliden espacios de participación. Este es un trabajo continuo, que requiere que nuestro Ayuntamiento destine personal, recursos y que ponga a los niños y niñas en el lugar que se merecen, como ciudadanos de pleno derecho.” Desde el grupo han finalizado la rueda de prensa con la petición al equipo de Gobierno y especialmente a la concejala de infancia, adolescencia y juventud, Sara Simón, de trabajar para recuperar el sello y avanzar en políticas de infancia y juventud que mejoren la vida de los más de 15.000 niños, niñas y jóvenes de Guadalajara. “Pasar de las palabras a los hechos” han concluido Riendas y Martínez.