Lamentan que Page “ya no es útil para Castilla-La Mancha” porque solo le interesan los temas nacionales y se nota que está “cansado” y que no tiene ilusión después de 20 años en los Gobiernos socialistas

jueves 07 de octubre de 2021 , 07:12h

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto hoy la “alternativa del cambio” para nuestra región con un proyecto de “ilusión y esperanza” frente a un Page que ya es del “siglo pasado”.



Así se ha pronunciado Núñez, en el Debate del Estado de la Región, donde ha detallado su propuesta de Gobierno que incluye medidas y ayudas para toda la sociedad castellanomanchega.



En este sentido, ha lamentado que Page “ya no es útil para Castilla-La mancha” porque solo le interesan los temas nacionales y se nota que está “cansado” y que no tiene ilusión después de 20 años en los Gobiernos socialistas.



“Esto es un drama, y no podemos condicionar el futuro de nuestra región y el futuro de nuestros hijos a su falta de ilusión y su falta de ambición”.



De esta manera, ha recalcado que, a él, como presidente del PP-CLM, “le satisface enormemente” trabajar por su tierra y recorrer kilómetros para acompañar a alcaldes, portavoces y a toda “nuestra gente” para buscar soluciones a los problemas de los castellanomanchegos.



“Me enorgullece recorrer Castilla-La Mancha cada día de punta a punta para plantear soluciones en la alternativa política que estoy construyendo de la mano de la sociedad castellanomanchega”.



Asimismo, ha recordado que “de mi” nunca van a escuchar los ciudadanos reproches, ni insultos, ni faltas de respeto como las que han tenido que soportar todos los colectivos durante la pandemia”, ya que, “tengo toda la ilusión del mundo, la energía y el compromiso para garantizar un futuro de oportunidades, competitividad, desarrollo y progreso que se merece esta tierra”.



Además de esto, ha señalado que Page ni está “ni se le espera” y que es un político de “otra época” mientras que él pertenece a la generación del siglo XXI. “Hace tiempo que se quedó en el pasado, está usted cansado y aburrido para atender los asuntos de Castilla-La Mancha, pero el futuro de nuestros hijos no puede estar condicionado por su aburrimiento”.



Núñez propone un Plan de Recuperación Familiar, un nuevo modelo de asistencia residencial y un Plan de Natalidad para el medio rural



El presidente del PP-CLM ha propuesto la creación de un Plan de Recuperación Familiar y un nuevo modelo asistencial y de atención residencial para convertir estos en un hogar en el que el respeto y la intimidad pueda convivir con un entorno que llene de valor a la persona.



También, ha apostado por crear un Plan de rescate al Tercer Sector para que tenga seguridad jurídica y estabilidad económica y la creación de un Plan de Natalidad con ayudas de 500 euros, desde el quinto mes de embarazo, y de 700 euros para mujeres que quieran ser madres en el medio rural.



Núñez ha insistido en la necesidad de apostar de verdad por el deporte en edad escolar y de apoyar el deporte popular, así como poner en marcha un programa específico para deportistas de elite y crear un Plan regional de mejora de infraestructuras deportivas.



Además, ha pedido al Gobierno regional que defienda a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra garantizando el agua para sus explotaciones, unos precios justos y una PAC justa.



Por otra parte, Núñez ha propuesto un grupo de trabajo en las Cortes Regionales para que de aquí a diciembre se elabore un protocolo que pueda ser convertido en norma legal para que todos los expedientes de ayudas a autónomos se tramiten y se adjudiquen. “No es normal que haya convocatorias de ayudas que aún estén hoy sin tramitar”.



Asimismo, ha vuelto a solicitar una bajada generalizada de impuestos para reducir la presión fiscal a empresas pymes, autónomos y ciudadanos con bajadas y bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, en sucesiones y donaciones, en Patrimonio y en bonificaciones para autónomos, familias numerosas, gastos de escolarización, nacimiento de hijos y jóvenes.



Por último, Núñez ha propuesto a Page elaborar un nuevo Estatuto de Autonomía para garantizar el presente y el futuro de Castilla-La Mancha y que se adapte a los nuevos tiempos y necesidades de esta región.



Un nuevo Estatuto que reclame la financiación que necesita esta región pero que “no tenga nada que ver” con la Ley de la reforma electoral. “Para reformar la Ley Electoral y aumentar el número de diputados no cuenten con el PP”.



“Queremos un nuevo Estatuto al servicio de los ciudadanos y no de los políticos”. Un nuevo Estatuto que baje los impuestos, que mejore los derechos de los ciudadanos, que blinde la sanidad y la educación, que proteja al Tercer Sector, que presuma de cultura y de deporte y que obligue a los gobernantes a escuchar a los castellanomanchegos para trabajar de la mano con la sociedad civil.