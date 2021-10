Denuncian el discurso con planteamiento electoralista de García-Page, que NO aborda los PROBLEMAS REALES de Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 06 de octubre de 2021 , 17:50h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que el discurso de Emiliano García-Page en el Debate del Estado de la Región ha estado alejado de los verdaderos problemas que padece la comunidad autónoma, planteado más como un mitin político en clave electoralista que como un instrumento útil para la ciudadanía.



Para CSIF, el Gobierno regional debe tener como prioritarios los siguientes temas: casi el 30% de la población de Castilla-La Mancha estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social el pasado año; el importe medio de las pensiones es un 7% menor que la media nacional; salarios bajos y con enormes diferencias entre hombres y mujeres; la vulnerabilidad que provoca la precariedad laboral, con un 94% de contrataciones temporales el pasado mes de septiembre.



Otro de los graves asuntos es la terrible siniestralidad laboral en la región, que no deja de aumentar con 18 fallecidos en lo que va de año. Para CSIF, la solución pasa por aumentar los recursos en inspección y formación de los trabajadores, y estará vigilante ante el temor de que el anuncio de García-Page de un futuro acuerdo de prevención de riesgos laborales suponga nuevas subvenciones para los agentes sociales.



A ello, y como un pilar fundamental de nuestra sociedad, hay que colocar a los servicios públicos, que han demostrado que son imprescindibles desde el inicio de la pandemia. CSIF subraya que no podemos olvidar que Castilla-La Mancha fue uno de los puntos negros del coronavirus liderando las tasas de mortalidad; durante la primera ola quedaron al descubierto todas las carencias del sistema, y sólo la profesionalidad y el esfuerzo de los empleados y empleadas públicos, una entrega que incluso les llegó a costar la vida, permitió salir adelante en los momentos más duros.



Así, CSIF critica que el Ejecutivo autonómico, a pesar de toda la propaganda de la que hace gala, sólo ha aplicado mejoras para los empleados públicos cuando se ha visto forzado por el Gobierno central. Ahora, en este Debate de la Región los servicios públicos han vuelto a quedarse fuera con contenidos vacíos y promesas, como el de las 20.000 plazas, que se repiten año tras año.



Sobre la Unidad de Covid persistente, CSIF celebra su futura implantación al tratarse de una reivindicación nuestra. Así lo ha pedido el sindicato en numerosas ocasiones en las diferentes reuniones con la Administración desde la segunda ola de coronavirus, y ello a pesar de que el Sescam ha hecho saber previamente al sindicato que no había planteado ninguna Unidad de Covid persistente, ni la veía necesaria para atender las necesidades del personal de ámbito sanitario que presenta secuelas.



Por último, CSIF celebra que la ratio baje a 22 alumnos en Educación Infantil, aunque reclama que también se produzca una bajada en el resto de etapas educativas. En todo caso, la Central Sindical celebra que García-Page haya cambiado su discurso y tratamiento hacia los docentes, muy diferente al pronunciado al inicio de la pandemia.



Con todo, para la Central Sindical el discurso de García-Page ha caído en un idealismo irreal sobre la situación de Castilla-La Mancha, que cuenta con graves problemas que continúan dilatándose a pesar de seis años del actual Gobierno.