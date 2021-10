El PP denuncia que "el alcalde Alberto Rojo sale huyendo y no comparece en la Comisión de Transparencia sobre la suspensión de la Feria Taurina"

miércoles 06 de octubre de 2021 , 13:00h

El alcalde de Guadalajara, el socialista Alberto Rojo, ha vuelto a esconderse para no dar explicaciones ni a los grupos políticos ni a los vecinos de Guadalajara sobre su decisión de cancelar la Feria Taurina de este año 2021. Como él mismo se negó a tratar este asunto en el pleno, el Grupo Popular solicitó una Comisión de Transparencia con las firmas de los ocho concejales más los dos del Grupo Vox; convocatoria a la que no podía negarse conforme al reglamento municipal. Así, se convocó la citada Comisión para que diera explicaciones para hoy miércoles 6 de octubre a las 9.30 horas; pero Rojo, lejos de dar la cara y afrontar esta decisión con las oportunas explicaciones, ha salido huyendo delegando la Presidencia en el concejal de Ciudadanos, Israel Marco; socios de gobierno y quienes reconocieron públicamente que se habían enterado de esta decisión minutos antes de ser anunciada en redes sociales el pasado 25 de agosto.



El concejal del Grupo Popular Armengol Engonga ha formulado una serie de preguntas a la concejala de Festejos Sara Simón, quien ha sido tajante al afirmar al comienzo que “el equipo de gobierno”, formado por PSOE y Ciudadanos, “no tiene ninguna obligación moral ni deber de realizar evento alguno en Fiestas, incluidas las corridas de toros” y que “no se siente responsable del contrato anterior que se rescindió por iniciativa de la empresa”; a pesar de que ella misma dijo en el pleno municipal del pasado mes de mayo que habría eventos taurinos con su ya famoso “de eso, ya me encargo yo”.



Así, Simón ha manifestado que ella “no es responsable de los pliegos que salieron a licitación” y ha afirmado que tuvo “un ataque de ilusiones con la posibilidad de constituirse el ayuntamiento como empresa para poder organizar las corridas de toros”. Pero no lo hizo, ha dicho, porque el recurso puesto por una empresa lo iban “a recurrir” y lo “iban a perder”.



Ante la pregunta de Armengol Engonga sobre si piensan organizar algún festejo taurino de aquí a final de año, Simón ha contestado que “no tiene ningún sentido realizar festejos taurinos en el mes de noviembre”. Además, ha dicho que “el gobierno no tiene porqué consultar con la oposición las decisiones que se tomen”.



No contestó a la pregunta de Engonga sobre por qué el equipo de gobierno dejó pasar más de dos meses hasta sacar el pliego de condiciones para la celebración de la Feria Taurina en septiembre de 2021; si pensaban realmente que por 15.000 euros una empresa iba a organizar cuatro festejos taurinos; las diferentes opciones que se barajaron por parte del gobierno de Rojo para la organización directa de los festejos o por qué el Ayuntamiento no licitó un nuevo pliego para que se celebraran festejos taurinos en el mes de octubre, como ha hecho por ejemplo Fuenlabrada, que vivió el mismo caso que Guadalajara con un recurso al primer pliego.



Para finalizar, Engonga ha lamentado “el desconocimiento o la mentira” de Simón al quitarse responsabilidad afirmando que ella no firma ningún documento relacionado con el pliego de condiciones, cuando su firma aparece en la propuesta de decreto para ordenar el inicio del expediente de contratación para la organización de los supuestos cuatro festejos taurinos que iban a tener lugar los días 10, 11 y 12 de septiembre pasados.