Carnicero denuncia que Rojo presenta un proyecto europeo para restringir el tráfico en el casco histórico “que ni siquiera se ha leído”

miércoles 29 de septiembre de 2021 , 18:00h

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, ha vuelto a poner en evidencia hoy la “dejadez, precipitación e improvisación” del gobierno socialista de Alberto Rojo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y lo ha hecho a cuenta de una rueda de prensa que Carnicero ofreció la semana pasada para avisar a Rojo de que “el 30 de septiembre -mañana- finalizaba el plazo para pedir ayudas europeas con el fin de mejorar la movilidad, transporte público y bajas emisiones” al tiempo que proponía varios proyectos alguno ya “elaborado y visado” como el acondicionamiento del entorno de la calle Manuel Medrano de la capital.



A este respecto, Rojo contestó en nota de prensa que “llevaba varios meses trabajando en ello”. Pues bien, Carnicero ha informado que “ayer a última hora de la tarde se convocó una Junta Local de Gobierno urgente y extraordinaria a celebrar hoy a las 9:15 horas para aprobar el proyecto que quiere presentar el equipo de gobierno de Rojo, que no el Ayuntamiento de Guadalajara”.



Las solicitudes que se han presentado son un total de seis que ascienden a casi 6 millones de euros y con los que se quiere crear una zona de bajas emisiones en el casco histórico restringiendo el tráfico de tal manera que los vehículos privados, salvo residentes y autorizados, tengan restringido el acceso al casco histórico.



A este respecto, en la Junta de Gobierno, como así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del PP, “se ha presentado un documento político que no viene avalado por los técnicos municipales; es la primera vez que se presenta un proyecto que tiene que ver con la movilidad de Guadalajara y no consta en el expediente informe técnico ni económico que lo avale o que analice el grado de repercusión que va a tener en el tráfico de vehículos o peatonal”. Además, como segunda deficiencia, en el expediente “se refieren a nueve anexos que tampoco constan”.



En concreto, y según las solicitudes de proyectos presentados por el gobierno de Rojo pretende “restringir el tráfico en la plaza General Prim y San Esteban, quitando plazas de aparcamiento; también se quiere actuar en la calle Miguel Fluiters eliminando plazas de aparcamiento para hacerla de coexistencia peatonal y de vehículos; una calle que se remodeló durante el anterior mandato y para lo que se consultó a comerciantes y vecinos siendo el proyecto elegido el que se ejecutó y existe en la actualidad”. Además, también quiere “restringir el tráfico en la calle Miguel Cervantes y la Travesía de Santo Domingo desviándolo por el Paseo Fernández Iparraguirre, cuesta del Matadero y Ángel Martín Puebla”. Junto a todo esto, “se quiere crear un aparcamiento disuasorio municipal en la calle Hermanos Fernández Galiano, donde el Instituto Brianda de Mendoza”. Carnicero ha recordado que “Rojo tiene encima de la mesa un proyecto de aparcamiento subterráneo en el parque Sandra, al lado del casco histórico” que para el Grupo Popular “sería mucho más útil”.



Carnicero: “Rojo no se ha leído los proyectos”.-



Todo ello, “se ha aprobado esta mañana por la Junta Local de Gobierno sin informe técnico que analice la repercusión y consecuencias” de esta decisión, además de haberse aprobado “sin que ni el propio alcalde se lo hubiese leído, y es triste”. Esto se confirma, ha dicho Carnicero, “porque dicen en el proyecto que al restringirse el tráfico en la Travesía de Santo Domingo y Miguel Cervantes, se puede ir por otro lado e incluso aparcar en el “aparcamiento del Mercado”; aparcamiento que ya no existe, pues se remodeló en el anterior mandato del PP. “Y eso que no se dan ni tan siquiera cuenta, lo ha aprobado Alberto Rojo”, ha remarcado.



Además, “una de las grandes promesas de Alberto Rojo durante la campaña electoral, que dijo que iba a hacer pero que no ha hecho aún, fue recuperar el doble sentido del llamado Eje Cultural que ha criticado en numerosas ocasiones siendo zona de baja de emisiones; pues esa obra tan demonizada por parte de Rojo, hoy la ha puesto en valor y como ejemplo de movilidad”. Como muestra, ha citado algunas de las frases que constan en el expediente calificándola de “innovadora actuación a través de la cual se ha conectado el patrimonio histórico de la ciudad a la vez que se han mejorado sus infraestructuras”, entre otras.



Por último, también llevarán a cabo una actuación parcial al proyecto ya elaborado durante el anterior mandato en el barrio de la Huerta de San Antonio “donde quieren arreglar solo la Ronda de San Antonio y la calle Alvarfáñez de Minaya; esta última la que menos arreglos necesita, olvidándose de la calle Manuel Medrano que es la que más necesita y que lo piden los vecinos”, ha apuntado Carnicero.



“La ciudad de Guadalajara sigue anclada desde que Alberto Rojo gobierna, cuando un alcalde aprueba un proyecto que ni siquiera se ha leído, realmente es un alcalde que se preocupa más por otras cosas, por sus siglas, el PSOE, que en los vecinos de Guadalajara”, ha lamentado el portavoz del Grupo Popular.