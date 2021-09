Yunquera de Henares finaliza sus fiestas patronales 2021

lunes 20 de septiembre de 2021 , 12:45h

Yunquera de Henares pone punto y final a los actos principales de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de La Granja realizando un balance positivo. “Hemos podido recuperar sensaciones que hacía mucho tiempo que no vivíamos. La gente ha disfrutado”, afirma el alcalde, Lucas Castillo.



Desde la coronación de los Quintos de Honor y el pregón de la futbolista Sheila García del día 7 de septiembre, hasta la corrida de toros de este domingo, han sido alrededor de 40 los actos programados con el objetivo de que los vecinos de Yunquera celebraran sus mejores días del año.



Unas fiestas cuyos momentos más emotivos han girado en torno la Virgen de La Granja, con eventos como el inicio del Novenario, las Vísperas o la solemne Eucaristía del 15 de septiembre. “Nuestras Patrona es la razón por la que celebramos estas fiestas, para honrarla. Los yunqueranos no han faltado a su cita con ella y la han colmado de cariño en todos los actos religiosos”, cuenta el primer edil.



La Fiesta Nacional también ha protagonizado gran parte del programa festivo, con dos encierros por el campo, ‘La Bajada’, una exitosa novillada y una corrida de toros con Sánchez Vara, Pepe Moral y Curro de la Casa. Sin olvidar otros momentos como ‘La Bajada’ infantil, la clase didáctica de la Escuela Taurina de Guadalajara o el encierro de carretones para los más pequeños. “Yunquera de Henares es taurina, es algo que forma parte de su esencia, así que los toros siempre tienen un lugar muy importante en nuestras fiestas”, dice el primer edil.



Gala de reconocimiento

Uno de los momentos que siempre se recordarán de las fiestas de 2021 en Yunquera de Henares fue la gala celebrada el 11 de septiembre, como reconocimiento a las personas, instituciones y colectivos que lucharon frente al COVID-19 en lo peor de la pandemia. “Era un acto que los yunqueranos necesitábamos hacer, teníamos que dar las gracias a todos los que nos dieron esperanza cuando peor estábamos”, recuerda Castillo.



En el apartado musical, ‘Tearraceando’ se encargó de seguir ofreciendo música en directo en los entornos de las terrazas de los establecimientos hosteleros de la localidad.



El programa de fiestas se completó con otros actos como los deportivos, destacando el Día de la Bicicleta y los diferentes torneos de fútbol, frontenis o pádel, entre otros. También con los actos culturales (magia, música, teatro…), con la novedad de que lo recaudado con las entradas se ha destinado a diferentes iniciativas solidarias vinculadas a Yunquera.



“Quiero agradecer la gran labor realizada por la Comisión de Fiestas, la Agrupación Local de Protección Civil, las asociaciones y los clubes deportivos del municipio por hacer posible estas fiestas que tanto hemos disfrutado. Sin ellos, no sería posible”, finaliza el alcalde.



Siguen los actos

Pese a que ya se ha cumplido con el grueso del programa, todavía quedan actos por celebrarse. Es el caso del inicio del mural del Centro Cultural Miguel de Cervantes (25 de septiembre), el Campeonato de Galgos en Pista (26 de septiembre) o el acto de despedida de la Virgen de La Granja (3 de octubre).