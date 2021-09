Un irreal ‘Mundo Feliz’

viernes 17 de septiembre de 2021 , 12:14h

Estos días me he acordado de la novela de Aldous Huxley “Un Mundo feliz”, una obra que describe un mundo donde la humanidad es permanentemente feliz, una utopía que imponía una falsa realidad de un mundo inexistente.



Les comento esto porque esa novela me vino a la memoria al abrir el número de septiembre de la revista ‘Azucahica’ vs panfleto municipal socialista que pagamos todos, donde los que gobiernan en esta ciudad se empeñan en mostrarnos una “Azuqueca irreal”, como la novela que menciono anteriormente.



Presumen ahora de que el Ayuntamiento construirá un “innovador espacio multifuncional para albergar eventos culturales y festivos” –‘La Caja’, la llaman los ideólogos del proyecto- con un coste absurdo de 1,5 millones de euros que sufragarán íntegramente las arcas municipales, o lo que es lo mismo, que pagaremos todos para vanagloria del Sr. Alcalde, (parece ser que el PSOE de la Junta de Comunidades de CLM sigue “sin ajuntarse” con el PSOE azudense), por lo que no aportarán ni un sólo euro para esta nueva obra faraónica.



Mientras tanto, el edificio de la Casa Consistorial, terminado en 1975 -cuando Azuqueca contaba con una población aproximada de 6.000 habitantes-, se ha quedado totalmente obsoleto, siendo un espacio pequeño para atender como es debido a los vecinos, y más ahora que hay que tomar medidas sanitarias.



Recordemos que en este momento el número de habitantes es de 35.407, para un Ayuntamiento pequeño, incómodo y sin espacios adecuados ni suficientes.



La atención al público se realiza en un espacio limitado, por lo que queda excluida la privacidad de datos de los vecinos; por otro lado, sólo se dispone de un pequeño mostrador donde realizar las solicitudes o quejas, una minúscula sala de espera con escasos tres asientos en un pasillo y un problema de malos olores que sufren a diario trabajadores y vecinos. Eso sin mencionar que servicios como Secretaría o Intervención se alojan en un edificio distinto, fuera de la Casa Consistorial y por el que Azuqueca paga un abultado alquiler mensual. O que la Policía Local lleva años esperando unas dependencias adecuadas a la importante tarea que realizan.



Ante este panorama, al Gobierno que encabeza José Luis Blanco lo que se les ocurre es la genial idea de derrochar esa cantidad -1,5 millones de euros-, que más valdría emplearlo en terminar las obras de la Casa de la Cultura o ese nuevo edificio donde “supuestamente” iban a alojar a la Policía local, que por cierto también desempeñan su labor en unas dependencias tercermundistas, con un parque móvil obsoleto, sin espacio para el depósito de coches, sin una aclimatación adecuada, es una instalación sin vigilancia perimetral, ni interior ni exterior, con desagües atascados y con unos ordenadores de no se sabe qué época, además de otras muchas carencias.



Pero claro, “vende más” de cara a las elecciones, este “anuncio” de un edificio vanguardista con foto incluida en el panfleto, que poner los pies en la tierra azudense, tomar el pulso y dar respuesta a las necesidades y problemas de cientos de personas que lo están pasando mal en la localidad.



¿Que cierran una escuela infantil, dejando a trabajadoras en la calle por su mala gestión?, lo sustituyen con un titular: “La Escuela Infantil 8 de Marzo será un nuevo Centro de Atención a Mayores”, a fin de cuentas es donde creen tener los votos, como si nuestros mayores fueran manipulables.



Pues este es el ‘Mundo Feliz’ que nos “quieren” vender nuestros gobernantes en la revista municipal, un gasto innecesario, con 500 imágenes del Sr Alcalde que ya no engaña a nadie.



Aure Hormaechea

Portavoz del Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de Azuqueca