Horche se une a la manifestación frente al Congreso para pedir una ‘ley antiokupas’

lunes 06 de septiembre de 2021 , 13:04h

La Asociación Vecinal Defiende Horche estará presente el próximo sábado 18 de septiembre en Madrid en la manifestación convocada por la Plataforma nacional de afectados por la ocupación frente a las puertas del Congreso de los Diputados.



La cita tendrá lugar a las 12:00 horas con el objetivo de exigir una legislación adecuada “que defienda sin ambages los derechos de los propietarios y vecinos afectados”, tal y como figura en el manifiesto de la plataforma.



La Asociación Defiende Horche, nacida el pasado mes de mayo, para luchar en representación de todo el pueblo de Horche contra las mafias ocupas que tienen atemorizado el municipio, ha realizado ya varias acciones para pedir una ley antiocupas al Gobierno de España y a La Caixa, propietaria de todos los inmuebles ocupados, que ponga medios para que los pisos vacíos no vuelvan a ser ocupados. Las iniciativas tampoco han cesado en los meses de verano y el sábado pasado tuvo lugar la primera asamblea general de socios donde se informó y se decidió adherirse a la manifestación del sábado 18 de septiembre.



“Creemos que es necesario seguir con nuestras reivindicaciones y en este sentido compartimos el objetivo de la manifestación convocada por la plataforma de afectados con la ocupación a quien agradecemos esta iniciativa”, han afirmado desde la Junta Directiva. Además, “esta plataforma ha estado con nosotros desde el primer momento,



incluso prestando su apoyo presencialmente en la manifestación que tuvo lugar el pasado 6 de junio en Horche a la que asistieron unas 800 personas”.



Siguiendo el lema de la asociación “la unión hace la fuerza”, desde esta animan a todos los vecinos de Horche a hacer un esfuerzo y a apoyar con su presencia esta manifestación que no pide otra cosa más que el Gobierno de España tome conciencia del problema que vivimos día a día y lleve a cabo un cambio de ley que frene la hasta ahora imparable oleada de ocupaciones de viviendas en nuestro país en general y en Horche en particular con todo lo que ello conlleva.



También anima a otros municipios de Guadalajara y del resto de España a acudir para que juntos podamos conseguir el objetivo común. Asimismo, desde la Asociación Defiende Horche piden la asistencia de los políticos de Guadalajara tanto local, regionales y representantes nacionales para apoyar nuestra causa que es la de todos.



“Queremos soluciones reales, esto es un problema de ley y el Gobierno tiene en su mano la solución de los problemas que vivimos en Horche que cada vez van a más.



Necesitamos una ley que castigue al ocupa en lugar de a la víctima, y que proteja con garantías el derecho a la propiedad privada, la seguridad ciudadana y la paz social”, han finalizado.



Por todo ello, desde la plataforma nacional recuerdan que “el próximo 18 de septiembre, a las 12 horas, la Plaza de las Cortes de Madrid será el escenario de un grito de indignación ante la injusticia que millones de españoles venimos padeciendo. Un grito de hartazgo y de exigencia que mantendremos en las calles hasta que el Boletín Oficial del Estado publique una Ley que restituya el derecho esencial a la propiedad privada".