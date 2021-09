El C.D.Yunquera cae en Cebolla por la mínima (1-0)

lunes 06 de septiembre de 2021

Injusta derrota de los azulones que merecieron un mejor resultado a pesar de las numerosas bajas.



Dicen que en el fútbol si las tienes y no las metes al final lo terminas pagando y eso es justamente lo que les ha pasado a los de Ángel Custodio en su desplazamiento a Cebolla para enfrentarse al mítico Torpedo 66 este domingo. En la primera mitad los yunqueranos contabilizaron hasta cuatro ocasiones claras delante de Jiménez que no lograron materializar dos de ellas en dos sendos mano a mano de Willy y Javi Robledo y las otras dos cuando Iván lanzaba un fuerte chut por encima de la portería y Javi González no llegaba a meter la pierna en un balón servido desde la banda izquierda.



En estas el equipo toledano buscaba el peligro, pero sin llegar a crearlo, con balones largos.



En esta dinámica se fueron pasando los minutos y se llegaba al descanso con empate a cero en el marcador.



En la segunda mitad más de lo mismo aunque a medida que iban pasando los minutos los yunqueranos perdían gas hecho que los locales aprovechaban para adueñarse del centro del campo enviando balones en profundidad a Salcedo para intentar sorprender por velocidad a la zaga azulona. Y sería casi en las postrimerías del encuentro cuando a los toledanos les funcionaría la táctica y en un balón largo al centro para Salcedo este marcaba anticipándose a Dani y a Javi González en una clara falta de entendimiento entre ambos. Subía el tanto al marcador, se ponían en ventaja los locales, ventaja que ya no dejarían escapar a pesar de los últimos arreones visitantes que en ningún caso llegaron a colmo para igualar el marcador aunque eso hubiese sido lo más justo visto lo ocurrido sobre el terreno de juego a lo largo de los noventa minutos.



En resumidas cuentas derrota inmerecida pero al fin y al cabo derrota de los azulones en su debut liguero fuera de casa pagando en exceso la falta de acierto y de efectivos debido a lo intempestivo del horario fijado para la disputa de un encuentro amateur (20.00 hrs.) lo que ha impedido que varios jugadores pudieran ser de la partida por tener que incorporarse a sus turnos de trabajos nocturnos (22.00 hrs.).