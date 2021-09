El tiempo en Sigüenza para este miércoles es de 13ºC de mínima y 23ºC de máxima con un 84% de nubes y una probabilidad de lluvia del 90%

Guadalajara recibe este miércoles el mes de septiembre en ALERTA NARANJA por lluvias y tormentas y con una NOTABLE BAJADA de las temperaturas

El tiempo en Guadalajara para este miércoles es de 17ºC de mínima y 26ºC de máxima con un 74% de nubes y una probabilidad de lluvia del 98%

miércoles 01 de septiembre de 2021 , 08:03h

A Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles, en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o con intervalos nubosos en el tercio occidental y nubosos o cubiertos en el resto, con aumento de la nubosidad de evolución en las horas centrales. Chubascos y tormentas generalizadas que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Baja probabilidad de brumas matinales en el cuadrante sureste.



Las temperaturas mínimas no tendrán cambios o irán en ligero descenso; las máximas en descenso, notable en el noroeste de Guadalajara, interior de Toledo y Ciudad Real y en noreste de Albacete. Soplará viento del sureste en el cuadrante suroriental y variable flojo tendiendo y aumentando a componente sur y este en el resto. No se descartan rachas muy fuertes asociadas a zonas con tormenta.



Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 26ºC en Albacete, 17 y 28ºC en Ciudad Real, 16 y 27ºC en Cuenca, 17 y 26ºC en Guadalajara y entre 18 y 29ºC en Toledo.



Septiembre arranca este miércoles con avisos por lluvias y tormentas en todas las CCAA menos en islas, Ceuta y Melilla.-



El mes de septiembre arranca este miércoles con avisos de nivel amarillo (riesgo) y en algunos casos de nivel naranja (riesgo importante) en prácticamente toda España, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este miércoles, 1 de septiembre, que ha decretados avisos en todas las comunidades autónomas, menos en Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.



En concreto, en aviso de nivel naranja estarán, tanto por lluvias como por tormentas, las provincias de Teruel, Zaragoza, Cuenca y Guadalajara.



El resto tendrá avisos de nivel amarillo: Almería, Granada, Jaén, Huesca, Asturias, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Lleida, Tarragona, Cáceres, Badajoz (sólo en aviso por tormentas), Lugo, Ourense, Madrid (en aviso naranja en la zona Metropolitana y Henares), Murcia, Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (ambas sólo en aviso por tormentas), La Rioja, Alicante, Castellón y Valencia.



Esta situación se debe a la entrada de una depresión en niveles altos por el oeste de la Península, que provocará un notable aumento de la inestabilidad, con precipitaciones casi generalizadas en forma de chubascos acompañados de tormenta y ocasionalmente granizo.



Según informa la AEMET, los chubascos pueden ser localmente fuertes en amplias zonas del interior peninsular, e incluso muy fuertes en puntos del valle del Ebro, del sistema Ibérico y del centro y este de la meseta Sur. En general, las tormentas serán menos probables y menos intensas en litorales.



En cambio, no se esperan ni en el golfo de Cádiz, ni en Baleares ni en el extremo oriental de Cataluña. En Melilla también pueden producirse chubascos y en Canarias se producirán intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles dispersas en las islas montañosas.



Durante este miércoles, también habrá probabilidad de bancos de niebla matinal en áreas del interior del este peninsular, sin descartarlos en el suroeste de Galicia, Estrecho y Alborán. También es probable que se produzca polvo en suspensión en el área mediterránea, por lo que algunas precipitaciones irán acompañadas de barro.



En cuanto a las temperaturas, tenderán a bajar en la Península y en Baleares, descenso que será notable en el centro y este del interior peninsular, mientras que experimentarán un ascenso ligero en Canarias, oeste de Galicia, área del Estrecho y Girona.



Por último, predominarán los vientos de componente este en las áreas cantábrica y mediterránea, con intervalos de fuerte en el litoral norte de Galicia, sur de Baleares y litoral sudeste peninsular, rolando a poniente en el Estrecho. En el resto predominarán vientos flojos, algo más intensos en litorales, se esperan rachas fuertes de viento en zonas donde haya tormentas y serán alisios y en general flojos en Canarias.