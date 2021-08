El PP lamenta que el Gobierno de Page es el de la "propaganda y cartón piedra" y les acusa de “incompetentes y vagos” por no asumir sus competencias

martes 31 de agosto de 2021

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha lamentado hoy que el Gobierno de Page es el de la “propaganda y cartón piedra” y les ha calificado de “incompetentes y vagos” por no asumir sus competencias y responsabilidades al frente del Ejecutivo Autonómico.



Así se ha pronunciado Merino, en rueda de prensa en Toledo, donde ha denunciado que ayer Page “apareció en el Palacio de Fuensalida” para volver a “desaparecer” hoy y ha recordado que ninguno de sus consejeros ha sido capaz de “levantarse unas horas de la tumbona” para mostrar una mínima preocupación por los problemas de los castellanomanchegos.



En este sentido, ha señalado que el Gobierno regional no ha tenido un “gesto de empatía y de apoyo” a los que sí se están esforzando para levantar esta región y proteger a sus vecinos de la pandemia: “En este mes y medio que han estado de vacaciones no han ido a un solo hospital ni a un centro de salud para dar una palabra de aliento y de respaldo a los profesionales sanitarios”.



Así mismo, Merino ha recordado que este fin de semana han fallecido 19 personas a causa de covid-19 y que hay 40 pacientes ingresados en UCI y 242 en una cama convencional. Ante esta situación, ha preguntado dónde está el consejero de Sanidad que es la máxima autoridad sanitaria en estos momentos en Castilla-La Mancha.



Además de esto, ha lamentado que la pandemia ha vuelto a introducirse de nuevo en las residencias de mayores, y, tampoco el Gobierno regional ha realizado ni una sola visita para preocuparse por los residentes y los cuidadores, donde actualmente hay 108 personas contagiadas en estos centros.



Por otra parte, ni Page ni su Gobierno se han dignado a visitar los pueblos que están celebrando sus fiestas patronales para mostrarles estar al lado de los alcaldes y los vecinos que están viviendo sus fiestas con muchas limitaciones.



Tampoco, -ha lamentado Merino-, han tenido ni una sola reunión con los agricultores que siguen preocupados por la crisis de los precios un año más, ya que el precio de la uva, la sandía y las cebollas “está por los suelos” y ellos, mientras, “en sus tumbonas”.



Y a punto de que comience el curso escolar, “ni padres, ni alumnos ni profesores, sabemos aún nada”. “Es impresionante la falta de empatía tanto de Page como de este Gobierno con los castellanomanchegos”.



“La desgana de Page es impropia de un presidente autonómico”



Por todo lo anterior, ha asegurado que la “desgana” de Page es “impropia” de un presi-dente autonómico y que ningún castellanomanchego se merece a un presidente “ausente”.



Así mismo, ha criticado que Page ayer hablara solo de los presupuestos del año 2022 para anunciar que no habría “recortes”.



Ante estas declaraciones, la dirigente popular ha lamentado que “los recortes” ya los estamos sufriendo en este 2021 todos los castellanos manchegos ante la subida histórica del precio de la luz, siendo un “recorte” para la economía de las familias, de los autónomos, los agricultores y regantes y “nadie del Gobierno dice nada porque no hay nadie al frente de Castilla-La Mancha”.



Además, ha denunciado que “los recortes” ya lo vienen sufriendo desde el año pasado los autónomos, los hosteleros y los comerciantes a los que Page “prohibió” trabajar y, al mismo tiempo, se ha negado a realizar una bajada generalizada de impuestos en nuestra región.



Page tiene que decidir si quiere trabajar por su futuro o por el de CLM



Merino ha advertido que los intereses de la región y los intereses de Page son “diferentes”, y le ha pedido que decida si quiere “trabajar por su futuro o por el de Castilla-La Mancha”.



Frente a ello, el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, lo tiene claro, “estamos aquí para trabajar por los castellanomanchegos y así lo hemos demostrado durante todo este tiempo en el que hemos seguido reuniéndonos y escuchando a los colectivos para re-coger sus propuestas y trasladarlas así a las Cortes Regionales.