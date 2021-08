A partir del lunes, se cierra al tráfico la avenida del Ferrocarril entre las calles Toledo y Segovia de Azuqueca

viernes 27 de agosto de 2021 , 13:48h

Desde el lunes 30 de agosto, permanecerá cerrada al tráfico rodado la avenida del Ferrocarril, entre las calles Toledo y Cuenca, debido al inicio de las obras para la sustitución de un tramo de colector que discurre por esta vía. "Además, desde las 7 horas del lunes 30 no se permitirá el estacionamiento de vehículos", explica el concejal de Ciudad Sostenible, Antonio Expósito.



Las obras, que acomete la empresa Grupo Construcciones Crespomsa S.L.U., va a suponer una inversión total de 37.500,01 euros. En la avenida del Ferrocarril, existe un problema de capacidad hidráulica motivado por el mal estado que presenta el colector existente con atascos y roturas en las tuberías, lo que ocasiona que las aguas residuales y pluviales no puedan discurrir con normalidad", detalla.



Para solventar esos problemas, se va a sustituir un tramo de 85 metros de longitud del colector con la instalación de PVC corrugado, de doble pared y de 400 milímetros de diámetro. "También se contempla la fabricación de seis pozos de registro de 1 metro de diámetro en la base y de 60 centímetros en la embocadura, con las conexiones adecuadas del colector y de las acometidas en esos nuevos pozos", concreta Antonio Expósito, quien aclara que "la actuación, salvo que se produzca alguna incidencia, no debería afectar al suministro de agua potable en la zona".



Cambios en el autobús urbano



El cierre al tráfico de la avenida de Ferrocarril implica cambios en el itinerario del servicio de autobús urbano de Azuqueca. En concreto, en la línea 1, a partir también del lunes 30 de agosto, la parada de la calle Toledo se trasladará a la intersección de la calle Cuenca con la plaza de Castilla.