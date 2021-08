INACEPTABLE : Cerca de mil personas llevan casi una semana SIN COBERTURA TELEFÓNICA en Peñalver

miércoles 18 de agosto de 2021 , 17:58h

Cerca de un millar de personas llevan casi una semana sin cobertura telefónica de Movistar en la localidad guadalajareña de Peñalver, lo que afecta gravemente a las posibles urgencias médicas o de otra índole.



Según ha declarado a EFE el alcalde del municipio, José Ángel Parra, el pasado viernes sobre las doce de la noche se fue la luz en el municipio y, a los 20 minutos volvió, pero no así la cobertura telefónica móvil de Movistar, que es la mayoritaria en el pueblo, ya que muchos vecinos contrataron precisamente con esta operadora cuando puso la antena.



El regidor ha detallado que han contabilizado 76 llamadas a la operadora para solventar la incidencia que afecta a Movistar y a todas las operadoras secundarias que dependen de ella.



“Me atienden amablemente y me acaban diciendo lo mismo, que sí, que tienen la incidencia registrada y están trabajando en ello”, señalado Parra, que hace hincapié en la gravedad de estar tantos días sin cobertura telefónica ante cualquier urgencia.



Y ha puesto como ejemplo que, el pasado domingo "un vecino sufrió un golpe de calor y tuvimos que salirnos del pueblo para poder llamar al médico y así con muchos otros supuestos como abuelos que están aquí con sus nietos y no pueden comunicarse con sus hijos, si no salen del pueblo".



Esto sin contar que son muchos los vecinos que se han trasladado en esta época a Peñalver, cuya población asciende a unos 1.300 habitantes, para teletrabajar y que, al no disponer de internet a través de Movistar, “están vendidos”.



El regidor municipal ha animado a los vecinos a llamar a la operadora para lograr que les presten atención y le consta que muchos lo han hecho, pero por el momento estas llamadas masivas "no han surtido efecto", ha lamentado.