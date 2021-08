El tiempo en Sigüenza para este martes es de 9ºC de mínima y 28ºC de máxima con un 1% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Notable bajada de las temperaturas este martes de agosto en Guadalajara con 15ºC de mínima y 32ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este martes es de 15ºC de mínima y 32ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La velocidad del viento será de 10 km/h soplando de dirección noreste.

martes 17 de agosto de 2021 , 07:30h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas de madrugada en Albacete y el sur de Cuenca y alguna nubosidad de evolución por la tarde.



No se descarta alguna bruma o niebla dispersa al principio en la sierra de Alcaraz. Temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas en el sureste.



Vientos flojos predominando el este y sureste en Albacete y el sur de Cuenca y la componente norte en el resto de la Comunidad.



Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 33ºC en Albacete, 22 y 35ºC en Ciudad Real, 15 y 33ºC en Cuenca, 15 y 32ºC en Guadalajara y entre 17 y 35ºC en Toledo.



La ola de calor deja dos de los tres días más calurosos registrados en España en 80 años.-



Los días 14 y 13 de agosto han sido el segundo y tercer día más calurosos registrados en el conjunto de España desde 1941 respectivamente, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que añade que la ola de calor que comenzó el 11 de agosto deja récords térmicos en numerosas estaciones meteorológicas.



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que cerca de un centenar de estaciones superaron los 25 grados centígrados por la noche y que durante el día, unas 200 estaciones superaron los 40ºC, con récord absoluto de temperatura máxima en más de 20 observatorios.



La ola de calor, que continúa este 16 de agosto a la Península y Baleares y que seguirá en Canarias hasta el miércoles día 18 de agosto, deja “numerosos registros históricos”, especialmente en lo que se refiere a récords de temperatura máxima absoluta y temperatura mínima más alta.



En concreto, ha precisado que el viernes, día 13, una docena de localidades alcanzó o superó los 45 grados centígrados (ºC), una cifra que llegó a 26 el día 14 de agosto.



El sábado hubo “nada menos que alrededor de 230 estaciones que midieron o superaron los cuarenta grados de temperatura máxima y el domingo, 15 de agosto, siete estaciones alcanzaron o superaron 45ºC y unas 210 estaciones los 40ºC de temperatura máxima. De ellas, seis en Canarias, que también está afectada por la ola de calor.



Respecto a las mínimas, ha comentado que también han sido muy elevadas, con valores de más de 25ºC en amplias zonas del Mediterráneo, centro y mitad sur de la Península. “Las noches tórridas aquellas cuya temperatura mínima no baja de veinticinco grados han alcanzado en esta ola de calor una gran extensión”, ha comentado.



De hecho, ha añadido que unas 85 estaciones de la red de AEMET no bajaron de los 25ºC durante la madrugada del viernes, 13 de agosto, al sábado 14 y durante la madrugada del sábado al domingo, 15 de agosto, cerca de un centenar no bajaron por la noche de 30ºC.



Al mismo tiempo, ha destacado que en algunas zonas del Mediterráneo se produjeron fenómenos locales como los llamados reventones cálidos asociados a tormentas secas, que elevaron las temperaturas de madrugada por encima de los 38ºC o incluso los 40ºC.



Ese fue el caso, según expone Del Campo, de zonas próximas al litoral de la provincia de Castellón durante la madrugada del sábado al domingo, al descender aire muy cálido desde capas medias de la troposfera a nivel del mar y calentarse. En ese descenso se igualaron o batieron récord de temperatura máxima absoluta en una veintena de estaciones de la red principal de AEMET.



El portavoz añade que en algunos casos, los récords se han batido durante dos o incluso tres días consecutivos y ha destacado los 46,9º alcanzados en Córdoba el día 14, lo que iguala su registro del día 13 de julio de 2017.



Se trata, según ha confirmado, del valor alto medido hasta la fecha en la red de AEMET. Ese mismo día, la estación automática de Montoro, en Córdoba, midió 47,4ºC, una temperatura que supera en una décima su anterior récord, al que llegó también el 13 de julio de 2017 y que constituye la “temperatura más alta medida en España de manera confiable con la red principal de Aemet y su red moderna de estaciones automáticas”.



Por otro lado, indica que se han igualado o batido récords de temperatura máxima en Albacete Base aérea; Albacete capital, Ávila, Cuenca, Segovia, Soria, Calamocha (Teruel), Teruel capital, Toledo, Granada, Madrid Barajas, Madrid Cuatro Vientos, Madrid Retiro, Getafe, Torrejón, Pamplona, Murcia y la base aérea de Alcantarilla (Murcia).



Asimismo, ha subrayado que las temperaturas mínimas también dejaron récords o igualaron los anteriores, como en Jaén, donde el día 13 no se bajó de 30,2ºC por la noche, igual que en Getafe, Madrid Retiro, Albacete base aérea y Albacete capital.



“Preliminarmente es posible que se trate de una de las olas de calor más intensas vividas en cuanto a temperaturas máximas y extensión afectada por altas temperaturas se refiere”, ha resumido Del Campo que apunta que con seis días de duración no es, sin embargo, una de las más largas, ya que ha habido “bastantes” más extensas en cuanto a duración.



No obstante, ha confirmado que de acuerdo con técnicas estadísticas desarrolladas por el climatólogo de AEMET César Rodríguez Ballesteros, la AEMET pudo “certificar” que los días 14 y 13 de agosto de 2021 respectivamente fueron “el segundo y terceros más cálidos registrados en el conjunto de España desde 1941”.