Primer concierto de la Banda de Música de Fuentenovilla desde que comenzó la pandemia

martes 17 de agosto de 2021 , 11:31h

El Ayuntamiento de Fuentenovilla, en el marco del verano cultural, convocó este sábado pasado un concierto al aire libre de la Banda de Música, con todas las medidas antiCOVID19.



Era el primero que se organizaba desde el comienzo de la pandemia. El último lo habían interpretado hace casi dos años, en Santa Cecilia de 2019. Tampoco les había sido posible tocar juntos, por lo que el concierto tenía un componente emotivo muy acusado.



Para este momento tan especial habían preparado ocho partituras nuevas. “No habíamos podido ensayar juntos en mucho tiempo, y, pese a no haber tenido demasiado tiempo para estudiar, hemos hecho buena música. Estoy muy orgulloso de la Banda. Doy las gracias a los músicos por su esfuerzo trabajo e ilusión en preparar este concierto en un corto período de tiempo”, señala Ricardo Piña, su director. La formación continúa contando con 21 músicos.



Para hacer aún más mágico el ambiente, la Plaza Mayor se decoró con unas velas, aportando bella luz y formas a las notas musicales. La selección de temas consistió en dos clásicos de Frank Sinatra: My Way, New York y New York, Ammerland, El Rey León (El círculo de la vida), La Misión, Pompas y Circunstancias, Carros de fuego y la conquista del paraíso, a las que se añadió posteriormente la interpretación de dos pasodobles, Amparito Roca, Paquito el chocolatero. Se prolongó durante una hora y cuarto, aproximadamente, y terminó con el generoso aplauso del público. La Banda de Música de Fuentenovilla agradece la presencia en el concierto de la directora de la banda de música de Mondéjar.



La Banda tiene programas dos actuaciones en Hontoba, en la procesión en Loranca, y su gran reto a medio plazo. El concierto de Santa Cecilia de 2021. La Banda le dedicó el concierto al abuelo de unas integrantes, Isabel Alarcón, que moría solo unas horas después de terminarlo. Para la alcaldesa de Fuentenovilla, Montserrat Rivas, “volver a escuchar a la Banda en directo, ha sido una sensación inolvidable, para nosotros, el anuncio de que lo peor de la pandemia, va pasando”.