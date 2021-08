El tiempo en Sigüenza para este domingo es de 17ºC de mínima y 37ºC de máxima con un 13% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Guadalajara sigue este domingo, Día de la Asunción de la Virgen, en ALERTA NARANJA por altas temperaturas con 24ºC de mínima y 40ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este domingo es de 24ºC de mínima y 40ºC de máxima con un 13% de nubes y una probabilidad de lluvia del 3%. La velocidad del viento será de 19 km/h soplando de dirección oeste.

domingo 15 de agosto de 2021 , 07:52h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso aumentando en horas centrales a intervalos de nubosidad de evolución diurna y posibilidad de calima. No se descartan tormentas aisladas con escasa o nula precipitación en zonas del sur y del este de la comunidad.



Temperaturas mínimas en descenso en el extremo nordeste, en ascenso en el sureste y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios o con algunos descensos ligeros y puntuales. Viento flojo variable tendiendo a componente oeste y aumentando en intensidad durante las horas centrales.



Las temperaturas oscilarán entre los 26 y los 41ºC en Albacete, 24 y 42ºC en Ciudad Real, 22 y 41ºC en Cuenca, 24 y 40ºC en Guadalajara y entre 27 y 43ºC en Toledo.



La ola de calor mantiene este domingo en riesgo a gran parte del país, alcanzando los 44ºC en algún punto.-



La ola de calor mantendrá las temperaturas significativamente altas en buena parte del interior peninsular, Baleares y Canarias; y tendrá en riesgo importante o riesgo extremo a diez comunidades autónomas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, en aviso rojo por temperaturas máximas estarán Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana; y en aviso naranja Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Comunidad de Madrid.



Además, Aragón y la Comunidad Valenciana estarán en aviso amarillo debido a las tormentas.



Las temperaturas diurnas descienden en las vertientes atlántica y cantábrica, más acusadamente en la mitad norte, y de forma notable en el alto Ebro, País Vasco y Navarra; y ascenderán en el área mediterránea y en Canarias.



Las máximas todavía superarán los 36/38 Grados Centígrados en buena parte del sur, centro y este peninsulares, y en Baleares. Es probable que se sobrepasen los 38/40 grados en los ríos de la vertiente atlántica sur, interior sudeste, medio Ebro y, localmente, en los archipiélagos, incluso los 42/44 grados en los valles del Guadalquivir y del Segura. Asimismo, en el interior sudoeste, litoral sudeste y Baleares las nocturnas no bajarán de 24 grados.



En buena parte del territorio predominará un tiempo anticiclónico, seco y soleado. No obstante, en el norte de Galicia, Cantábrico, Estrecho y Melilla se esperan algunos intervalos de nubes bajas, sin descartar alguna lluvia aislada en puntos del litoral Cantábrico.



Asimismo, en zonas de la mitad sur, centro, este peninsulares y área mediterránea habrá intervalos de nubes medias, altas y de evolución diurna en el interior, esperándose algunos chubascos y tormentas secas, que vendrán acompañadas de rachas fuertes de viento. Serán más probables e intensas en áreas montañosas, principalmente en el este del Pirineo, sur del sistema Ibérico y en zonas del interior de la comunidad Valenciana.



En Canarias, el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas.



Este domingo se esperan brumas o nieblas matinales dispersas en Galicia, área cantábrica, Estrecho y Alborán. Probables calimas en Canarias y en gran parte del sur y sudeste peninsular, y Baleares.



En cuanto a los vientos, serán flojos en general, algo más intensos en litorales, predominando la componente norte en el tercio norte peninsular, y tendiendo a noroeste en el valle del Ebro y Ampurdán. Levante en el Estrecho, alisio en Canarias y, en horas centrales, de componente oeste en la Meseta. Rachas fuertes en zonas de tormentas.