Guadalajara, que está en alerta por tormentas, despide este sábado, onomástica de los Ignacios, el mes de julio con una notable bajada de las temperaturas

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 15ºC de temperatura ínima y 27ºC de máxima con un 49% de nubes y una probabilidad de lluvia del 62%. La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección noroeste.

sábado 31 de julio de 2021 , 08:03h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, aumentando temporalmente en horas centrales a nuboso en Guadalajara y a intervalos nubosos en el resto de la mitad norte.



Chubascos y tormentas en el nordeste de la Comunidad, más intensas y frecuentes en la Serranía y Parameras de Guadalajara, donde podrían ser localmente fuertes.



Temperaturas en descenso, más acusado el de las máximas, que será notable salvo en el tercio oriental; las mínimas se alcanzarán al final del día.



Viento flojo del suroeste y oeste, aumentando temporalmente de intensidad en horas centrales y con rachas muy fuertes bajo tormentas, rolando por la tarde a noroeste y norte flojo.



Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 32ºC en Albacete, 17 y 28ºC en Ciudad Real, 15 y 28ºC en Cuenca, 15 y 27ºC en Guadalajara y entre 18 y 28ºC en Toledo.



Por otra parte, el mes de julio se despedirá con precipitaciones en el tercio norte y el cuadrante noroeste de España y con un brusco descenso de las temperaturas, que en algunas zonas será de hasta 9 grados centígrados y agosto comenzará así con más frío y lluvias y chubascos de las habituales para estas semanas del año, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Julio se despide este sábado con chubascos y tormentas localmente fuertes en Pirineos, Cataluña y entorno del sistema Ibérico, en una jornada con 17 provincias en riesgo por lluvia, tormenta, viento y olas, marcado también por el descenso notable de las temperaturas en gran parte del interior de la Península y vientos alisios con rachas muy fuertes en Canarias occidentales, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Así, el oleaje pondrá en riesgo a Almería, Granada, Málaga y Girona; el viento, a Almeria mientras que las tormentas y precipitaciones activarán las alertas en Zaragoza, Teruel, Mallorca, Menorca, Soria, Guadalajara, Barcelona y Madrid, que será importante en Huesca, Castellón, Lérida, Tarragona y Girona.



En concreto, el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, señala que este sábado el descenso térmico será generalizado y notable en buena parte del interior y las precipitaciones se extenderán al tercio norte y cuadrante noreste.



En concreto, se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes sobre todo en Pirineos y Sistema Ibérico oriental y no se descartan en zonas próximas y Baleares. También prevé intervalos de viento fuerte en el bajo Ebro, Ampurdán, Estrecho, Alborán y litoral sureste.



Del Campo espera que el domingo sigan las precipitaciones en el nordeste y Baleares. Ese día, además, pronostica que llegará un nuevo frente atlántico que dejará precipitaciones de cierta intensidad en Galicia, que se extenderán por el noroeste.



En Canarias soplarán los alisios con rachas muy fuertes y no se descarta que puedan producirse lluvias débiles en las islas montañosas.



Próxima semana.-



En cuanto a la próxima semana, el portavoz indica que seguirán las precipitaciones y tormentas en el extremo norte, cuadrante nordeste y Baleares y que el lunes podrán ser localmente fuertes en la cordillera Cantábrica occidental y en el sur del área Pirenaica. El martes, serán localmente fuertes en el Cantábrico oriental y área pirenaica.



Al mismo tiempo, el portavoz avisa de que las temperaturas estarán en valores «anormalmente bajos» para esta época del año.



Respecto a Canarias, apunta que soplarán intervalos nubosos en el norte de las islas y no descarta precipitaciones débiles con vientos alisios con rachas muy fuertes, aunque algo menos intensos que en días anteriores.



El portavoz prevé que ya a partir del miércoles predominarán los cielos poco nubosos en la mayor parte del país pero todavía serán probables las precipitaciones y tormentas en el extremo norte. El miércoles serán menos intensas y tenderán a remitir y ya el jueves, Del Campo apunta que solo afectarán a Galicia y Cantábrico y en los días sucesivos en todo el extremo norte.



La segunda mitad de la semana en Canarias los cielos estarán nubosos en el norte con algunas precipitaciones débiles.



En lo que respecta a las temperaturas el miércoles empezarán a subir de forma acusada en el interior de la Península y ya el viernes iniciarán un fuerte descenso en el noroeste, que se extendería al resto gradualmente. De hecho, el portavoz estima que solo se alcanzarán los 35ºC en zonas del Guadalquivir e interior sudeste. También espera la probabilidad de viento de levante en el Estrecho y alisios en Canarias, aunque serán menos intensos que los días anteriores.