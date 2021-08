NNGG Castilla-La Mancha pide a Page que baje el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a los jóvenes para la compra de viviendas

jueves 12 de agosto de 2021 , 17:40h

Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha ha valorado como escaso e insuficiente el trabajo que se está realizando en materia de juventud desde el gobierno socialista de Emiliano García-Page para convertir la región en una tierra próspera y de oportunidades.



Así lo han reivindicado los jóvenes del Partido Popular de Castilla-La Mancha, en más de una veintena de ruedas de prensa con motivo del Día Internacional de la Juventud, celebradas a lo largo y ancho de la región. Los jóvenes coinciden en que para García-Page el futuro parece no existir, siendo cortoplacista en sus decisiones y no aportando soluciones al problema de paro juvenil que presenta la región situándose la primera en el ranking con casi un 50%.



EN TORRIJOS LA DELEGADA DE JUVENTUD REGIONAL



Desde Torrijos (Toledo), la delegada de Juventud de NNGG Castilla-La Mancha, Amanda González, acompañada del secretario general NNGG Torrijos, Javier Merchán, ha lamentado que la asignatura pendiente de Emiliano García Page sea ¨las demandas de la juventud¨.



¨Los jóvenes estamos cansados de ver tantos eslóganes y pocas medidas reales, especialmente en este año de gran transcendencia en el que page no quiere tomar las riendas de la situación y prefiere cuidar su imagen a nivel nacional apoyando las políticas prohibitivas de Pedro Sánchez¨, ha asegurado González.



La líder juvenil ha criticado la falta de ayudas por parte del Gobierno de Page, que impiden a los jóvenes construir su futuro en la región, ¨por eso hoy, con motivo del Día de la Juventud, los jóvenes del Partido Popular alzamos la voz y pedimos a Emiliano García-Page que baje el impuesto de trasmisiones patrimoniales (ITP) para los jóvenes, facilitando así la compra de la primera vivienda, que ponga en marcha ayudas para la maternidad; tomando nota del plan de la Natalidad propuesto por el Presidente Paco Núñez; e invierta en infraestructuras y transporte público¨.



Para finalizar, la delegada local ha reclamado que Page escuche a los jóvenes, ¨que escuche a la ciudadanía, pero en especial a la población mas joven que esta pidiendo a gritos políticas efectivas y realistas. Ante el abandono de Page, desde Nuevas Generaciones y el Partido Popular de Castilla-La Mancha, con nuestro presidente Paco Núñez, estaremos siempre aportando soluciones¨.



EN VILLARROBLEDO EL PORTAVOZ REGIONAL

Desde Villarrobledo (Albacete), el portavoz regional de NNGG CLM, Jose Luis Zapata, ha reclamado: “que se tomen medidas para ayudar a la emancipación de jóvenes, una medida real que garantizará el futuro de la región y ayudará a fijar población en los municipios¨.



Así mismo Zapata ha destacado la capacidad de Núñez, de liderar una oposición propositiva y de dialogo con todos los sectores ¨Page debería escuchar al jefe de la oposición Paco Núñez, quien está aportando propuestas serias, ideas y ganas de llevar a la región a la senda de crecimiento con propuestas reales, obtenidas de la escucha continua a la sociedad civil¨.



Para finalizar, Zapata ha reclamado la falta de oportunidades de los jóvenes en la región ¨muchos de nosotros, nos vemos obligados a buscar oportunidades fuera de nuestros pueblos y fuera de nuestra región, en muchas ocasiones en comunidades vecinas como Madrid y Andalucía, casualmente con la gestión del Partido Popular, mientras tanto en Castilla-La Mancha, Page está más pendiente de lo que hace y dice el presidente Paco Núñez que de gobernar¨.



LOS PRESIDENTES PROVINCIALES EN ALBACETE Y TOLEDO



En esta línea se ha expresado el presidente provincial de NNGG Albacete, Juan Carlos González, exigiendo a Page ¨incentivos para que los jóvenes puedan fijar población en Castilla-La Mancha



Por su parte, el presidente provincial de Toledo, Roberto García, ha pedido a Page que ¨escuche a los jóvenes y presente soluciones de presente y de futuro para Castilla-La Mancha¨.