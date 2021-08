El PP insiste en que hay solución al ‘infierno fiscal de Page y Sánchez’: “La alternativa se llama Paco Núñez y el proyecto del PP-CLM que apuesta por una bajada generalizada de impuestos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 08 de agosto de 2021 , 20:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha insistido hoy en que “hay solución al infierno fiscal de Page y Sánchez”, y que la “alternativa” se llama Paco Núñez y el proyecto del PP-CLM que apuesta de manera firme por una bajada generalizada de impuestos a todos los ciudadanos de esta región.



Así se ha pronunciado Agudo, que ha asistido a la Misa en Honor a Santo Domingo de Guzmán, en Valmojado (Toledo), donde ha recordado que los españoles que viven en las autonomías gobernadas por el PP son los que menos impuestos pagan de toda España.



En este sentido, ha señalado que las cinco autonomías donde gobierna el PP tienen los tipos más bajos de todo el país, como la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía, Murcia y Galicia.



De esta manera, ha asegurado que los castellano-manchegos se merecen pagar menos impuestos, y que, para eso, “necesitamos menos socialismo, menos Page, y más PP”.



Así mismo, Agudo ha recordado que, “frente al hachazo fiscal” de los Gobiernos socialistas, el presidente del PP-CLM “tiene muy claro el modelo con el que va a gobernar esta tierra”; “Un modelo de libertad en el que los ciudadanos paguen menos impuestos, ya que, “donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los castellano-manchegos y no en las manos de los gobiernos socialistas”.



Además de esto, la dirigente popular ha advertido que el PP es “consciente” de que este modelo no le gusta a Page, puesto que Paco Núñez ha presentado en las Cortes Regionales, en muchas ocasiones, propuestas de bajada de impuestos que han sido rechazadas de manera “reiterada” por el PSOE de Page.



“Page está en el equipo de Rufián de freír a impuestos a los ciudadanos, a favor de una Ley de Armonización Fiscal y en contra de que los españoles paguen menos impuestos”, ha indicado.



Recuerda que Paco Núñez presentará la propuesta más ambiciosa de bajada de impuestos de toda la historia de CLM



También, Agudo ha recordado que Paco Núñez ya ha anunciado que, después del verano, va a presentar la propuesta más ambiciosa de bajada de impuestos de toda la historia de Castilla-La Mancha.



Una medida de bajada de impuestos que pretende ayudar a todo el tejido productivo de la región y para que las familias, los autónomos, las pymes, los comercios y todos los negocios, que tan mal lo están pasando a causa de la pandemia, paguen menos impuestos.



Por ello, ha afirmado que, “frente a las nefasta y vergonzosa gestión de los Gobierno socialistas en España y en Castilla-La Mancha, el PP de Pablo Casado y el PP de Paco Núñez ya está trabajando en un proyecto reformista para que los ciudadanos paguen menos impuestos.



Por último, ha preguntado a Page por qué los castellano-manchegos no pueden ahorrarse 16 mil euros en impuestos al igual que ha ocurrido en la Comunidad vecina de Madrid.