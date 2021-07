El PSOE solo consigue, en su particular "cacería política", el apoyo de Podemos en su intento de "reprobar" a Antonio Román

"En 776 días de gobierno socialista, no conocemos proyecto de ciudad de Rojo, pero sí sus campañas mediáticas del Mercado de Abastos o de supuestas quiebras del Ayuntamiento, entre otras, para tapar su incapacidad”

viernes 30 de julio de 2021 , 18:06h

El alcalde socialista Alberto Rojo ha vuelto a convertir hoy el salón de plenos del Ayuntamiento de Guadalajara en un “circo mediático” solo para sus intereses personal y políticos.



Así, hoy ha ocupado el tiempo de la sesión plenaria en tratar, sin éxito como era de esperar, de señalar al ex alcalde de la ciudad Antonio Román y al ex vicealcalde Jaime Carnicero, del Partido Popular, como lleva haciendo desde hace ya dos años que trata, también sin éxito, de ser alcalde. Con la moción presentada por el Grupo Socialista hoy Rojo ha vuelto a poner de manifiesto la “cacería política” que lleva a cabo y en la que ocupa su tiempo de alcalde para trabajar en contra del PP y de sus dirigentes, en vez de a favor de la ciudad de Guadalajara.



“Han pasado 776 días desde que usted Sr. Rojo tomó posesión como alcalde y, a día de hoy, no le conocemos proyecto para la ciudad, a día de hoy no ha sido capaz de establecer ni siquiera a modo embrionario un objetivo de ciudad para Guadalajara”, ha dicho el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, añadiendo que “en estos 776 días, Rojo ha estado y sigue estando más preocupado por el anterior equipo de gobierno y por la actual oposición que de la ciudad de Guadalajara”.



Tal es esta manifiesta preocupación por el PP, “que le lleva a crear constantes campañas mediáticas destinadas a intentar borrar los 12 años de gobierno del PP en la ciudad, y destinadas a intentar desprestigiar y derrocar al Grupo Municipal y a su portavoz”. Para ello, “ha montado campañas mediáticas bajo la premisa que ‘difama que algo queda’, y con esta moción vuelve a dar un ejemplo más”. “Lo intentó mintiendo a la ciudadanía con una supuesta quiebra económica del Ayuntamiento, judicializó de forma ruin y tendenciosa el Mercado de Abastos y después de quedarse todo en nada a Rojo le ha dado lo mismo porque conseguía su objetivo: camuflar su pésima gestión municipal y su incapacidad absoluta para poder ejercer de alcalde de Guadalajara”.



Dicha moción, ha dicho el portavoz del Grupo Popular, “es un ejemplo de la política socialista en la ciudad de Guadalajara fundamentada en calumnias e injurias”.



Al hilo de esto, Carnicero se ha referido a las acusaciones de “acosador” que la teniente de alcalde socialista Sara Simón realizó en referencia suya, por lo que ha vuelto a invitarla a retractarse públicamente de sus graves e infundadas manifestaciones: “Sra. Simón, debe ser consciente de que no se puede decir lo que a uno le viene en gana, y realizar tan grave afirmación, que no solo es que sea mentira sino que además constituye una conducta delictiva. Tiene la oportunidad de rectificar tales desafortunadas declaraciones o sino me veré obligado a interponer una querella criminal por calumnias e injurias. En política no vale todo y las mentiras, las difamaciones y las calumnias deben quedar fuera de todo ámbito y más el publico”, ha dicho tajante Carnicero.



Por último, desde el Grupo Popular se lamentan una vez más de que “Rojo ocupe su tiempo en tratar de desgastar al PP, y que no se crea que es alcalde y no logre ponerse al frente del Ayuntamiento por su incapacidad y su desconocimiento manifiesto”.



Hay que señalar que tan solo el grupo político de Podemos ha votado a favor junto al PSOE de esta moción.