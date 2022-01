El PP votará en contra del presupuesto de Rojo que “no se ajusta a lo que necesitan los vecinos y las empresas”

jueves 13 de enero de 2022 , 13:15h

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha anunciado hoy en rueda de prensa que su grupo votará en contra del presupuesto municipal para 2022 elaborado por el gobierno de Alberto Rojo. Carnicero ha recordado que son las primeras cuentas que se aprobarán “con los informes desfavorables de la Intervención general” y que “ya nacen con un déficit de financiación de más de 6,5 millones de euros y superan el techo de gasto en más de 7,9 millones de euros”. “A pesar de tener esos informes técnicos negativos, a pesar de tener esas advertencias, a Alberto Rojo le da lo mismo y lo fácil para el Partido Socialista es obviar los informes de los funcionarios municipales e incrementar la presión fiscal a los vecinos de Guadalajara”, ha lamentado Carnicero. Y es que, “desde que gobierna el PSOE con la ayuda de Ciudadanos, hay un porcentaje acumulado de presión fiscal del más del 27%; y ese no es el presupuesto que necesitan los vecinos y las empresas de Guadalajara”.



Rojo no ha aceptado ni una de las 25 propuestas del PP.-



Aún así, desde el Grupo Popular se han presentado un total de 25 propuestas en forma de enmiendas parciales de las cuales “ni una sola ha sido aceptada” por el gobierno de Rojo, por el alcalde que “siempre habla de tener la mano”, porque “en palabras de la concejala de Hacienda, la señora Lucía de Luz, no son prioridad para este gobierno” o que “políticamente a este equipo de gobierno no le interesan las enmiendas del PP”. Se refería a, por ejemplo, el incremento en 250.000 euros para mantenimiento de las instalaciones deportivas; 45.000 euros más para asociaciones culturales y vecinales; que se destine al menos el 50% del plan de empleo -que según el Tribunal de Cuentas tiene un porcentaje de inserción laboral que no llega al 6%- a planes de empresa, de ayudas para la contratación y el mantenimiento del empleo; que se recupere con 153.000 euros el plan de apoyo a la maternidad minorando la partida de alumbrado de Ferias y Fiestas; o el incremento en 50.000 euros de las ayudas para guarderías.



Entre las propuesta también figuran la construcción de una nueva piscina cubierta y la creación de un parque acuático en San Roque, la ejecución de la segunda fase de recuperación de la ribera del río Henares desde el puente de Julián Besteiro hasta el barrio de Los Manantiales, la creación de un parque de educación vial o el aglomerado de la avenida de Barcelona con un presupuesto de 350.000 euros.



Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular ha criticado que “ahora mismo tengamos menos policía local en las calles que en 2019” por ello, ha dicho, “creemos que es el momento de establecer una prioridad clara de incrementar el número de efectivos de la policía municipal”. Eso es lo que se ha propuesto con un aumento de las partidas para poder iniciar la contratación de nuevos policías con 235.000 euros; al igual que atendiendo a las necesidades de los ciudadanos, el Grupo Popular propone la creación de una nueva partida para realizar un plan de choque con 115.000 euros que ayude a sufragar los gastos del precio de la luz tanto a los vecinos como a los pequeños empresarios.



“Pero parece ser que esto no son prioridades, según el gobierno de Rojo, y por ello las descartan y votan en contra”, ha finalizado Jaime Carnicero, anunciando por todo ello y por los informes negativos de los técnicos, que el Grupo Popular no puede votar a favor.