El Ayuntamiento de Guadalajara opta a un proyecto estratégico para un ciclo del agua más moderno y eficiente

A través de Guadalagua se ha presentado al PERTE el Proyecto +H2D que impulsará el uso de las nuevas tecnologías de la información en el Ciclo Integral del Agua en Guadalajara

viernes 09 de febrero de 2024 , 17:50h

El Ayuntamiento de Guadalajara quiere modernizar y digitalizar el ciclo integral del agua y para ello, a través de Guadalagua, acaba de presentarse a la segunda convocatoria de subvenciones para proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica regional.



Guadalagua (100% Sacyr) es una entidad que gestiona, desde el año 2009, en régimen de concesión municipal administrativa, el Ciclo Integral del Agua en el municipio de Guadalajara. El servicio está compuesto por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua en alta y en baja, de saneamiento (alcantarillado y depuración) y del mantenimiento de las fuentes ornamentales.



Esta entidad ha presentado al PERTE el Proyecto +H2D que impulsará el uso de las nuevas tecnologías de la información en el Ciclo Integral del Agua en Guadalajara (núcleo principal y sus cinco núcleos habitados: Iriépal, Taracena, Usanos, Valdenoches y la Urbanización El Clavín), lo que permitirá mejorar su gestión, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.

“Con +H2D nace un proyecto sobre el cual se articulan diferentes escalas de gestión que generan un impacto positivo en el ciclo integral del agua del municipio principal de la provincia y de la cuenca del Henares”, explica Adolfo Sanz Álvarez, Jefe de Servicio de Guadalagua.



“+H2D se convertirá en una herramienta para mejorar el conocimiento de los usos del agua y que permitirá la gestión integral de los recursos hídricos con eficiencia, minimizando el impacto ambiental y el cambio climático”, explica el experto.



El objetivo, además de contribuir a la transparencia y eficiencia en la gestión, es mejorar las condiciones de vida de la población, en general, y de los colectivos vulnerables, en particular.



Con este proyecto se persigue fortalecer las medidas de conservación de las masas de agua, para asegurar el abastecimiento en caso de escasez.



Además, se pretende mejorar el sistema de saneamiento y depuración interviniendo en los factores ambientales que condicionan el agua como recurso, como la contaminación o el cambio climático.



Además, otro de los focos es atajar las pérdidas de agua del sistema de abastecimiento y mejorar la gestión de las fugas estructurales en las redes de distribución y acometidas de interés público.



Entre las actuaciones que se llevarán a cabo se encuentran la monitorización de captaciones y depósitos, monitorización de datos de las redes de distribución, reducción de agua no registrada, control de agua registrada mediante telelectura, monitorización del influente de la EDAR y de los vertidos de la red de saneamiento, monitorización de la calidad del efluente de la EDAR a cauce; actuaciones de mejora de los sistemas energéticos de bombeos y EDAR, plataformas para la gestión de redes y contadores así como de telecontrol mediante inteligencia operacional.



“Todas las actuaciones planteadas convierten este proyecto en un proyecto piloto demostrativo de referencia para todos los municipios de la cuenca del río Henares, que contribuirá a la mejora del estado de las masas de agua en toda la cuenca, además de la mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos con la monitorización de todo el ciclo integral del agua”, explica Adolfo.



Componente social e innovación



Al mismo tiempo que nos adaptamos al cambio climático a través de actuaciones de planificación para reducir pérdidas y fomentar el uso de agua regenerada, trabajamos en la eficiencia energética y sostenibilidad. También queremos trabajar con colectivos vulnerables para vigilar el consumo de personas

dependientes estableciendo alertas tempranas de fugas interiores, consumos anómalos etc.



Además, queremos facilitar de una manera más útil y práctica la información a administraciones públicas competentes y usuarios.



La innovación en los sistemas que queremos implantar es un punto clave. Entre los sistemas más punteros: la sensorización de los elementos clave, la monitorización de esos datos, la implantación de una plataforma de telegestión y el uso de business intelligence para la toma de decisiones basadas en IoT.