El PP deununcia que Rojo se niega a dar explicaciones en el Pleno sobre la cancelación de la Feria Taurina de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 31 de agosto de 2021 , 17:39h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Municipal Popular ha vuelto a pedir hoy durante la celebración de la Junta de Portavoces previa al Pleno de este viernes la inclusión de un punto en el orden del día relativo a la cancelación de la Feria Taurina de 2021, pero el alcalde Alberto Rojo se ha negado con la justificación de que “no es ni pertinente ni urgente”.



Carnicero ha informado de la negativa de Rojo de dar cuenta en el pleno municipal de la decisión de su gobierno de cancelar la Feria Taurina por lo que considera “una muestra más de la falta de transparencia de este gobierno de PSOE y Ciudadanos en Guadalajara”. Carnicero ha insistido en que la máxima autoridad responsable de esta importante decisión “debería dar explicaciones y no esconderse ya que no ha consultado a los grupos municipales ni a ningún colectivo taurino para tomar esta medida tan drástica que ataca directamente al mundo del toro y todo lo que ello significa”.



Por ello, desde el Grupo Popular se ha solicitado la inclusión de este debate en el Pleno, es decir, en el mismo órgano municipal que adoptó la decisión de nombrar “Capital taurina” a la ciudad de Guadalajara en el año 2005 y que instó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que los encierros fueran declarados como fiesta de interés turístico”.



“Rojo demuestra una vez más su talante autoritario negándose a exponer pública y detalladamente cuáles son las razones por las que este año no habrá Feria Taurina pudiéndose tomar todas las medidas sanitarias necesarias”, ha dicho Jaime Carnicero.



Ante esta situación, y conforme al Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno Municipal, el portavoz del Grupo Popular solicitará “de manera inmediata la convocatoria de la Comisión de Transparencia para que en el seno de la misma, Rojo dé explicaciones de su decisión a los grupos municipales”.



A esta petición Rojo "no podrá negarse y deberá dar las oportunas explicaciones".