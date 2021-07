Podemos lamenta las “prioridades electoralistas” del Ayuntamiento de Yebes frente a la mejora de servicios públicos

lunes 26 de julio de 2021

Podemos Valdeluz-Yebes ha valorado que “no es el momento” de priorizar la construcción de una pista de parkour, con una inversión cercana a los 50.000 euros, cuando tenemos “tantas carencias” en la prestación de servicios públicos y en la conservación de las infraestructuras ya existentes. A juicio de Juli Amadeu Àrias, portavoz de Podemos en este municipio alcarreño, la coalición de Gobierno local de PSOE y 40 Compromisos estaría “imponiendo” sus “prioridades electoralistas” frente al criterio de “responsabilidad”, que debería ser “inherente a cualquier servidor público”.



En el turno final de preguntas tras el último pleno, el pasado 9 de julio, el alcalde José Miguel Cócera contestó al portavoz de Podemos que era “un pastizal” tratar los más de 2000 plátanos de sombra afectados por el hongo oídio del municipio y “somos un Ayuntamiento pequeño para tener 224.000 m2 de jardín”. Por su parte, Àrias considera que “si somos un Ayuntamiento pequeño para cuidar y mantener lo que tenemos y nos hace especiales –nuestros parques, zonas verdes y naturaleza–, no vemos oportuno en este momento licitar una nueva infraestructura propia de grandes municipios y ciudades”.



Además, Podemos señala la “oposición unánime” que ha concitado la construcción del parkour en el Parque de la Concordia, por el incumplimiento de la normativa urbanística municipal que impide edificar en más del 1% de la superficie de las zonas verdes.



La prioridad, según apunta Juli Amadeu Àrias, “debería ser cuidar nuestros árboles”, puesto que el oídio ya está incluso llegando a las plantas de las terrazas. También “hemos detectado” que todos los arces japoneses del casco histórico de Yebes, que recorren la urbanización de las Avenidas, están igualmente enfermos y se están secando sus hojas. Asimismo, si el alcalde y el concejal de Medioambiente “descargan la responsabilidad” en la empresa de jardinería que tiene adjudicado el servicio y la conservación está entre las tareas delegadas, “algo no está funcionando y tenemos que buscar soluciones políticas”. Por otra parte, otra de las “grandes prioridades” para Podemos debería ser que “abordemos colectivamente el problema de la limpieza y el mantenimiento”. Tanto en Valdeluz como en el casco histórico de Yebes “es insuficiente” y “tendremos que dotar estos servicios de más recursos”.



Mientras Cócera y Vidal Gaitán “buscan cortar la cinta” de nuevas infraestructuras para “sacarse la foto”, Podemos recuerda que lleva desde 2016 reclamando el mantenimiento y la reparación de los “puntos negros” de los carriles bici de Valdeluz. También señalan que el Ayuntamiento “está incumpliendo su propia Ordenanza de 9 de junio de 2019 y Bando del 7 de abril de 2021” al no desbrozar los solares de propiedad municipal, así como la ejecución subsidiaria de los de titularidad privada. Además, frente a la isla ecológica de la avenida del Parque “las matas de ailanto campan a sus anchas, superando los 2 metros” y todavía “no se ha explicado nada” sobre la parada biológica del bosque de Valdenazar, entre otras cuestiones.



No parece mejor la situación en el casco histórico de Yebes. “La mayoría de vecinos y vecinas se sienten abandonados”.



A juicio de Podemos, “no les falta razón”, teniendo en cuenta que hay una única persona, unas tres veces por semana, para limpiar todo el pueblo. Los badenes del paseo del Observatorio y de otras zonas del casco histórico “se han deteriorado tanto que ya son pura gravilla y arena”, en las Avenidas “se deberían instalar más reductores de velocidad” y la Casa de la Cultura está en un estado “lamentable”. Aparte de las humedades no tratadas, que pueden generar “un peligroso moho al ser respirado”, el Ayuntamiento la utiliza como “almacén de trastos viejos” e incluso es la comunidad de vecinos y asociaciones la que se encarga de “adecentarla un poco” ante el “inexistente mantenimiento y limpieza” por parte del consistorio.