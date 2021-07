El PSOE no logra detener su sangría y pierde 19 escaños, el PP gana 50 diputados consiguiendo la MAYORÍA ABSOLUTA con Vox y Cs apenas consigue 2

lunes 26 de julio de 2021

El PSOE no logra detener su sangría a pesar de la radical remodelación de Gobierno realizada por Pedro Sánchez. Según el último barómetro de GAD3 para ABC, su pérdida de escaños se agudiza en julio y hoy retrocederían 19 diputados, hasta quedarse en 101, si se celebraran elecciones generales. En el sondeo que este centro elaboró en mayo, en plena resaca del 4-M, perdían 17 diputados, dos menos.



El trabajo de campo de esta encuesta se inició el 16 de julio, seis días después de que Sánchez comunicara su cambio de gobierno, y se extendió hasta el pasado jueves 22. No hay duda, por tanto, de que la renovación ministerial ha dejado al Ejecutivo sin algunos de sus rostros fuertes y mejor valorados sin generar, a cambio, el impulso que el jefe del Ejecutivo buscaba para revertir el cambio de tendencia provocado por el 4-M.



Con solo 101 escaños, el PSOE no tendría ninguna posibilidad de reeditar la llamada «alianza Frankenstein» con los independentistas y Unidas Podemos.



Los morados vuelven a beber del descontento socialista y se benefician de la diferencia de tono que se asienta en su cúpula tras la salida de Pablo Iglesias: más moderación, menos crispación, y mantenimiento de las peleas de coalición de puertas para adentro.



Esta nueva estrategia marcada por Yolanda Díaz -y ayudada por la mejor imagen de ella entre los electores- le permite reducir sus pérdidas hasta los 12 escaños, cuando el pasado mes de mayo se dejaba 18. En conjunto, los dos socios de coalición encajan una caída de 31 escaños que sitúa su suma en tan solo 124 diputados. Mejoran, gracias a Podemos, los 120 a los que llegaron a caer en mayo, la misma cifra que obtuvo el PSOE en solitario en las elecciones de 2019.



Por el contrario, el PP consolida su ascenso y ganaría ahora 50 diputados, hasta obtener 139. Uno más que en mayo. Sumando fuerzas con Vox, los populares alcanzarían una mayoría suficiente para gobernar, 176 escaños.



De este modo, Vox perdería ahora 15 escaños y obtendría 37 diputados frente a los tres más -40- que le adjudicaba la encuesta de GAD3 de mayo.



Pese a este nuevo revés para Vox, este grupo aún se mantendría por encima de la cota psicológica de los 24 escaños con la que irrumpió en el Congreso en abril de 2019. Algo que no se puede decir de los otros dos grandes partidos de la llamada 'nueva política' -Unidas Podemos y Ciudadanos-, si bien es cierto que ambos acumulan cuatro años más de vida en las Cortes que Vox, lo que revela el rápido desgaste de este tipo de formaciones frente al aguante del tradicional bipartidismo.



La suma de fuerzas entre Pablo Casado y Santiago Abascal les permitiría alcanzar esos citados 176 diputados, que suponen el suelo de la mayoría absoluta. Pero esta cifra aún podría crecer hasta el entorno de los 190 diputados añadiendo acuerdos con otros partidos más pequeños.



De partida, el PP podría contar con los dos escaños que GAD3 otorga a Navarra Suma -coalición electoral de populares y Ciudadanos-, y aún podría establecer pactos con el siempre ambivalente PNV, que según el sondeo también repetiría sus actuales seis diputados.



Tras casi tres años de gélidas relaciones por la actuación decisiva que tuvo este grupo en la moción de censura de Pedro Sánchez, Casado telefoneó al presidente del grupo vasco, Andoni Ortuzar, el pasado mes de febrero y abrieron una vía de interlocución, con vistas a posibles negociaciones futuras. A ello se une que la relación entre los peneuvistas y el Gobierno socialista no pasa por su mejor momento.



Ciudadanos también tendría muchas opciones de sumarse a esta entente, aunque con el suelo de dos escaños al que ya cayó en mayo según GAD3 -ocho escaños menos que en las elecciones de 2019-. La formación de Inés Arrimadas no logra salir de su debacle ni siquiera tras haber anunciado que los indultos a los líderes del procès cierran la puerta a nuevos pactos con Pedro Sánchez en el futuro. La mayoría en torno a Casado aún podría crecer con Coalición Canaria, PRC o Teruel Existe.



En cuanto al bloque independentista, el principal cambio es que Junts y PDeCAT ganarían dos escaños, hasta situarse en diez. Sin embargo, la encuesta pregunta por la coalición JxCAT, rota después del 10. No es posible, por tanto, precisar si este crecimiento iría íntegramente a Junts, partido del fugado Carles Puigdemont. ERC repetiría sus trece diputados, la CUP mantendría sus dos y Bildu revalidaría sus 5 actuales, por lo que ni los indultos ni la mesa de diálogo hacen perder fuerza al secesionismo.