Page NO apoya la petición de PP y Cs de reprobar a Garzón por la carne en las Cortes de CLM...apelando al “espíritu democrático”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 22 de julio de 2021 , 19:12h

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha adelantado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PSOE no van a apoyar la petición del PP y de Ciudadanos de reprobar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por su campaña sobre la carne apelando al “espíritu democrático”



Así se ha pronunciado este jueves el consejero en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha considerado que se deben confrontar ideas pero no personas. “Ganemos al señor Garzón entre todos con argumentos, con evidencia empírica, no con simplemente anularle como interlocutor”.



“Si algo hemos demostrado en el Gobierno de Emiliano García-Page es que apoyamos a nuestros ganaderos y que discrepamos con el ministro Garzón”, ha defendido Nacho Hernando.



La diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha pedido dejar de “demonizar” a la carne, a sus productores y al resto de la cadena y de dar la información de forma “parcial y sesgada” como hizo el ministro. “Dejemos de demonizar a la Dieta Mediterránea”, ha pedido.



Un ministro Garzón que, según ha criticado, dijo en 2020 que “el turismo era precario, estacional y con bajo nivel añadido” y que ha impulsado una subida de la tarifa eléctrica.



“El ministro de Consumo lo único que aporta son dolores de cabeza a nuestros autónomos y pymes y, en casos como el de la luz, a todos los ciudadanos”, ha subrayado la diputada de Ciudadanos, quien cree que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no ha cesado a Garzón porque, imagina, da el juego suficiente para crear una cortina de humo cada vez que habla.



Ha recordado a Garzón que “es mejor un buen chuletón que un ultraprocesado y que los españoles llevan tantos años haciéndolo bien que su dieta es reconocida mundialmente”. Ha terminado su intervención diciendo que a ella “el chuletón le gusta poco hecho”.



Finalmente, la diputada de Ciudadanos ha pedido a PP y PSOE que “dejen sus intereses partidistas a un lado” y elaboren una resolución conjunta en apoyo del sector agroalimentario de la región y reprobando las palabras de Garzón. “Seamos capaces de lo básico”.



PP Y LA DECISIÓN FINAL

El presidente del PP, Paco Núñez, ha asegurado que hoy ha llegado el momento de “la decisión final” ya que “hoy hay que votar”. “Page no va a subir a esta tribuna a dar ningún tipo de discurso pero sí va a manifestar su decisión con su voto y hoy lo que se decide en el pleno de las Cortes es si reprobamos al ministro Garzón, condenamos sus palabras y pedimos que se retire la campaña que trata de evitar el consumo de carne o si avalamos las palabras de Garzón”.



“Hoy Page va a decir con su voto si está con Garzón o con los ganaderos de Castilla-La Mancha. Eso es lo que se debate hoy. Hoy el pueblo de Castilla-La Mancha, representado por sus diputados, tenemos la obligación de decidir con nuestro voto qué posición tenemos en torno a este debate que ha generado el Gobierno de Sánchez”.



Por parte del PP, también ha tomado la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, quien ha dicho al Gobierno de Castilla-La Mancha que, si realmente está con los ganaderos de la región, se coman un chuletón y reprueben a Garzón.



Un ministro que, según ha denunciado, ha utilizado los fondos públicos para “atacar” un sector que es fundamental para el mantenimiento de la economía rural y la balanza comercial y económica de Castilla-La Mancha. “Retiren la campaña ‘Menos carne, más vida’; digan ustedes que no vale el documento España 2050; rectifiquen también su guía de consumo responsable en Castilla-La Mancha, que lleva esa recomendación de no comer carne; y apoyen a nuestros ganaderos”, ha solicitado la portavoz ‘popular’.



Finalmente, Merino ha recordado que la industria cárnica en Castilla-La Mancha supone el 24 por ciento del total de todos los empleos que se generan en la industria agroalimentaria de la región. “Uno de cada cuatro empleos viene de la industria cárnica”, ha apuntado.



PSOE Y EL DEBATE SIN SENTIDO

Por su parte, la diputada del PSOE Joaquina Saiz ha manifestado que este debate “no tiene sentido” en estas Cortes ya que “desde el minuto uno” el presidente de Castilla-La Mancha ha dejado clara su posición en apoyo a la ganadería de la región con sus declaraciones.



Unas declaraciones las de García-Page —ha continuado— que están de acuerdo a las bases de la dieta mediterránea, una dieta que se basa en ser racional y que desde este gobierno “siempre se ha defendido”. De hecho, ha recordado, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, es el presidente de la Fundación Dieta Mediterránea.



Ha lamentado que Núñez se haya subido a la tribuna de las Cortes para tener “su vídeo”, al tiempo que ha tildado de “ocurrencias sin sentido y sin rigor” las palabras pronunciadas por el presidente del PP, a quien ha pedido “seriedad” porque los castellanomanchegos necesitan que los políticos trabajen “con responsabilidad”.



Ha recalcado que el Gobierno de García-Page demuestra su apoyo a los ganaderos con sus hechos, al tiempo que —siguiendo las palabras del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez que dijo que “un chuletón al punto es imbatible”— ha asegurado que “un chuletón es una buena opción” pero ella se queda “con unas chuletillas de cordero manchego acompañadas de un buen vino de la tierra”.



La única resolución que ha sido aprobada finalmente ha sido la del PSOE que, entre otras cosas, insta al Gobierno de España a seguir fomentando los valores de la Dieta Mediterránea, como una herencia cultural que representa además de una pauta nutricional, un estilo de vida saludable que recoge costumbres y actividades sociales.



También le insta a continuar con campañas de consumo como las realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ‘Alimentos de España’ para la promoción de los productos de España.



Las de Ciudadanos y las del PP han sido rechazadas. La formación naranja, en su texto, reivindicaba la industria agroalimentaria castellanomanchega “como motor económico” de la región y portadora de los valores de esfuerzo y compromiso con la tierra ante “los ataques sin fundamento” del ministro de Consumo a la industria cárnica.



El Grupo Popular pedía, entre otras cosas, la reprobación del ministro de Consumo “por el desprecio” manifestado al sector agroganadero y “haber utilizado los recursos públicos para iniciar una campaña de desprestigio de la imagen y criminalización del mismo”.