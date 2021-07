"Kinky Boots", un musical que llega a España a finales de septiembre

jueves 22 de julio de 2021 , 19:06h

Los actores y cantantes Tiago Barbosa, Daniel Diges, Angy Fernández y Jana Gómez serán los protagonistas de "Kinky Boots", el musical galardonado en Broadway con seis Premios Tony que se estrenará por primera vez en España a finales de septiembre.



El espectáculo, que también ha arrasado en Argentina, se llevará a cabo en Madrid, bajo la dirección de Ricky Pashkus, y "estará representado por un elenco compuesto por veinticuatro artistas", detalla la productora en una nota de prensa.



Inspirado en hechos reales, este musical cuenta una historia de superación de dos personas que no tienen nada en común o eso creen.



Charlie Prince, hijo de un zapatero artesano, lucha por mantener el negocio familiar, pero no se siente atraído por él y se marcha a vivir con su pareja a Londres en busca de un futuro. La muerte de su padre le obliga a volver y solucionar el tema de la fábrica de calzado.



Laura, una trabajadora enamorada de él en secreto, le dice que si no funciona el negocio quejarse no es la solución, lo que debe es cambiar de objetivos.



Con mucha empatía y comprensión mutua, esta peculiar pareja es capaz de abrazar sus diferencias y crear una fabulosa línea de "stilettos" como el mundo no ha visto nunca antes. Aunque realmente el mayor de los logros es su amistad.



Con texto de Harvey Fierstein y música y letra de Cyndi Lauper, esta obra está basada en la película británica "Pisando fuerte" (2005), escrita por Geoff Deane y Tim Firth.



Con música en directo, el espectáculo contará con una banda integrada por seis músicos bajo la dirección musical de Julio Awad, mientras que las coreografías estarán dirigidas por Gillian Bruce (Dirty Dancing).