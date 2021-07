Trío de ases: Netflix une en 'Alerta roja' a Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot

jueves 22 de julio de 2021 , 19:24h

El propio Dwayne Johnson hizo pública a través de sus redes sociales la fecha de estreno mundial de Alerta roja, que llegará a Netflix el próximo 12 de noviembre.

Se trata de una trepidante película de robos repleta de acción, encabezada por el estelar trío formado por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds.



La cinta está escrita y dirigida por Rawson Marshall Thruber, habitual director de películas de "La Roca" como El Rascacielos o Un espía y medio.



Sobre Alerta roja



Cuando la Interpol envía una "Alerta roja", significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados.



Todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI (Johnson) con dos criminales rivales entre sí (Gadot y Raynolds). Una coincidencia que hará que suceda lo impredecible.



Ficha técnica



Dirigida por: Rawson Marshall Thurber

Guion: Rawson Marshall Thurber

Producción: Beau Flynn for FlynnPictureCo; Dwayne Johnson, Dany Garcia, and Hiram Garcia for Seven Bucks Productions y Rawson Marshall Thurber

Protagonizada por: Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds