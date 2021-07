Quer, invisible para la Junta de Page

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 16 de julio de 2021 , 11:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El consultorio de Quer, a medida que la pandemia va llegando a su fin, ha reabierto sus puertas esta semana con sus horarios habituales, que se pueden consultar en esta información.



Sin embargo, una vez más, el Ayuntamiento de Quer lamenta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no haya comunicado nada al Consistorio. “Nos hemos enterado, porque lo hemos visto abierto”, señala Lauren Morales, concejal responsable del Área de Sanidad.



Así, y como su limpieza y mantenimiento dependen del Ayuntamiento, los vecinos de Quer no han podido utilizarlas en las mejores condiciones posibles de apertura. “De hecho, no funcionaba algún ordenador, y las salas no estaban en las mejores condiciones, puesto que, al no estar abierto, el Ayuntamiento había reducido al mínimo las tareas de limpieza y desinfección”, afirma el concejal.



Ya son varios los ejemplos de falta de comunicación de aspectos importantes para la vida municipal por parte de la Junta hacia el Ayuntamiento de Quer, y, “al igual que les agradecemos su interés y buen hacer en cuestiones como la mejora del Plan Astra, también les pedimos que en otras, como el calendario de vacunación o esta apertura por sorpresa del Consultorio Médico, nos informen debidamente, porque tenemos la sensación de ser invisibles para la Junta”, lamenta José Miguel Benítez, alcalde de Quer.