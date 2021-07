El Partido Popular de Quer denuncia que el Gobierno socialista de Page “está ignorando las necesidades de su municipio y de sus vecinos”

lunes 19 de julio de 2021

El Partido Popular de Quer ha criticado la “nula comunicación” que ha existido entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de la localidad, desde que se iniciara la pandemia hasta la actualidad, pese a los continuos requerimientos y peticiones de información que han realizado desde el Consistorio en el año y medio de pandemia.



La gota que ha colmado el vaso ha sido la reapertura del Consultorio Local a mediados de la semana pasada “sin notificarlo oficialmente” al Ayuntamiento de Quer. El alcalde del Partido Popular, José Miguel Benítez, ha denunciado “esta falta de información” cuando esa misma semana el concejal delegado se puso en contacto con la delegación de Sanidad para intentar consultar diferentes asuntos.



Además, ha recordado que la limpieza y mantenimiento de las dependencias del Consultorio Local son competencia municipal, y aunque el interior está en perfecto estado, el acceso al Consultorio tiene una rampa que requiere de una limpieza especial por su ubicación para facilitar el acceso a las personas que requieren su uso.



El primer edil de la localidad ha calificado “de absoluta falta de respeto” el trato que está recibiendo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Page. “Ha sido una vecina la que me ha trasladado que estas dependencias estaban abiertas”, ha apuntado.



Igualmente, ha explicado que en este año y medio de pandemia desde el Ayuntamiento han remitido cuatro escritos al Gobierno regional solicitando la reapertura del consultorio y solicitando información y protocolos sobre la apertura de piscinas o la organización de actos culturales.



Es más, incluso por vía telefónica han contactado con la Delegación de la Junta en Guadalajara para solicitar esta información y les han remitido directamente a la página web para buscarla sin indicar en ningún momento la ruta o localización, en este medio, para facilitar su búsqueda. “Los canales oficiales e internos de información entre administraciones no han funcionado en ningún momento en todo este tiempo. Me parece una tomadura de pelo que me dirijan a una web, porque ni ellos mismos tienen claros los procedimientos”.



Benítez ha citado otro ejemplo para mostrar “la dejadez” del Gobierno socialista con su municipio. En concreto, hace unos días tuvieron una inspección en la piscina para poder proceder a su apertura, y los responsables le indicaron que era necesario instalar, en lugares visibles, carteles informativos con varios mensajes para recordar a la población las medidas sanitarias de seguridad. Por este motivo llamó a la Delegación de Sanidad para solicitar el formato oficial de estos avisos, “y prácticamente me dijeron que me buscara la vida, los diseñara yo o que buscara por la web de la Junta que en algún sitio vendría esa información”. Esta contestación “de todo impropia” demuestra “el nulo interés del Gobierno socialista con el municipio de Quer y sus vecinos”.



Igualmente, ha asegurado que esta falta de información por los canales internos “la están realizando de manera discriminatoria por motivos políticos”, porque la edil socialista del Ayuntamiento “tiene más información, por no decir toda, sobre todas estas cuestiones que el propio Equipo de Gobierno, como así lo ha hecho constar en los plenos, y eso es porque se lo dicen extraoficialmente desde las administraciones que gobiernan, en vez de comunicárnoslo por vía oficial al Consistorio, y más cuando se lo estamos solicitando por la vía oficial en muchas ocasiones”.



Por todo lo anteriormente expuesto, el alcalde del Partido Popular de la localidad ha exigido al Ejecutivo regional que mejore la comunicación con los ayuntamientos para atender las demandas de sus vecinos, “porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos con independencia del signo político”, ha concluido.