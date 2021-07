SEMANA Arnau, ganador de ‘Masterchef 9’: "¡Que todo el mundo persiga sus sueños!"

miércoles 14 de julio de 2021 , 20:11h

Conmoción en el mundillo televisivo por la exclusiva que publica Semana este miércoles anunciando que Ramón García y Patricia Cerezo han puesto fin a su matrimonio. Casualmente se trata de una de las parejas de la pandilla de amigos de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, que hasta el año pasado también eran "una de las más estables del panorama español".



Dice la revista que "ha sido una decisión muy meditada que han tomado de manera amistosa y sin dramas". Ya han comenzado los trámites de su divorcio, que, esperemos, no se prolongue tanto como el de Ponce y Paloma, y han puesto a la venta su casa en la urbanización de Somosaguas. Los dos se mudarán a sendos pisos en la misma localidad madrileña, muy cercanos entre ellos para facilitar así la logística con sus dos hijas.



Hace unas semanas, Patricia pasó en Las Palmas de Gran Canaria un "fin de semana de chicas", como ella misma contó en las redes sociales, con sus amigas Nuria Roca y Genoveva Casanova.



Arnau, ganador de ‘Masterchef 9’: "¡Que todo el mundo persiga sus sueños!".-



La novena edición de ‘MasterChef’ ha llegado a su recta final. Los cuatro finalistas del talent culinario de TVE1, Meri, Fran, Arnau y María, se enfrentaban entre ellos para hacerse con la chaquetilla y el pase al duelo final. Finalmente, el catalán y la estudiante de Fisioterapia y Medicina se batían duelo en un enfrentamiento muy reñido que puso a prueba sus nervios y su capacidad para hacer recetas de muy alto nivel. Finalmente, el ganador del concurso ha sido el concursante de Barcelona, de 32 años.



«Es inexplicable. Es un sueño. No puedo explicarlo. Es alucinante. Que todo el mundo persiga sus sueños, porque todo es posible. Es posible cambiar vidas. Hay que luchar por ello«, decía, emocionado, al saber que se iba con el premio a casa: 100.000 euros en metálico, la posibilidad de publicar un libro propio de recetas y cursar un máster en la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center.



«Quiero conseguir unir una pasión. Dejar de vender grifos. Yo trabajo en una empresa familia y al final vas detrás del sueño de otra persona. Soy el que vino aquí para cambiar su vida», decía a su paso por el programa. Y lo ha conseguido. «Este premio significa por qué he luchado», admitía, eufórico tras conocer su victoria.