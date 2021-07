Núñez señala que él si defiende el agua de Castilla-La Mancha ante Casado, mientras Page “siempre calla” ante Sánchez

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 13 de julio de 2021 , 17:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que, a diferencia de Page, él si habla con el presidente nacional del PP, Pablo Casado, sobre la defensa del agua en la Comunidad Autónoma, mientras el presidente de la Junta “calla” cada vez que tiene a Pedro Sánchez delante.



Así lo ha afirmado durante una entrevista en COPE Castilla-La Mancha, donde ha dicho que este “no es un tema menor”, ya que el agua “viene siendo un tema de conflicto y un problema grave en Castilla-La Mancha durante los últimos 40 años”.



Núñez ha recordado que el PSOE lleva gobernando 34 años Castilla-La Mancha, frente a los 4 años del PP. Y, de esos 34 años, Emiliano García-Page lleva “19 años en el Gobierno”.



“El PP ha gobernado 4 años y yo no he estado nunca en el Gobierno”, ha incidido, al tiempo que ha señalado que “vamos a repartir la responsabilidad que cada uno tenemos de que el agua siga siendo un problema”.



Así, según ha dicho el líder del PP, ayer en Toledo destacó que “es necesario garantizar el agua en cantidad y calidad para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha” porque los agricultores y ganaderos, los pueblos y las industrias “necesitan agua”.



Por ello, ha abogado por garantizar el agua en un Pacto Nacional por el Agua, algo para lo que Castilla-La Mancha “está preparada” con el Pacto Regional por el Agua, que, a pesar de 15 meses de negociaciones, aún “no ha implementado ni una sola de las decisiones adoptadas”. “Page tiene que filosofar menos y hacer más. Hablar menos y hacer más”, ha dicho.



De otro lado, Núñez se ha referido a la remodelación del Gobierno de Sánchez, afirmando que “echo en falta la salida de Alberto Garzón”, ya que “me preocupa que Sánchez no haya tenido agallas de cesar a un ministro que ha atacado a la ganadería”. Por ello, ha recordado que el PP-CLM pedirá su reprobación en las Cortes regionales ante este “inadmisible ataque a los ganaderos de Castilla-La Mancha”.



Estos cambios, a juicio de Núñez, consolidan “algo nocivo para España como es el sanchismo y el socialismo de la mano del comunismo” que lidera el país provocando “crisis y miseria”. En este sentido, ha aseverado que lo que tendría que hacer Sánchez es “disolver el Gobierno, las Cortes y convocar elecciones”.



El presidente regional del PP ha destacado que la realidad en Castilla-La Mancha es que tenemos una Comunidad Autónoma “infradotada económicamente”, por lo que ha esperado que la llegada de nuevos ministros castellano-manchegos sea para que a la región lleguen “más fondos económicos”.



Por otra parte, Núñez ha recordado que ayer, en el acto sobre Despoblación y Reto Demográfico que clausuró Pablo Casado, propuso la puesta en marcha de un Plan de Natalidad para madres menores de 30 años que vivan en zonas despobladas que alcanzaría los 20.300 euros durante 29 meses y que supondría 14.500 euros durante el mismo periodo de tiempo para mujeres que vivan en el resto de municipios de la región.



En concreto, el PP-CLM propone 700 euros al mes en el primer caso, y 500 euros al mes en el segundo, desde el quinto mes de embarazo y hasta que el hijo cumpla los dos años. Una medida que viene a demostrar que “estamos liderando una alternativa clara de Gobierno a Page que viene acompañada de propuestas realistas”, ha añadido.



El objetivo, según ha dicho, es fomentar la natalidad y que una pareja tenga “una mayor capacidad” para tener hijos. “Somos un partido que cree en la natalidad y en la familia”, ha finalizado.



Por último, ha felicitado a los nuevos presidentes provinciales del PP, Lucas Castillo, en Guadalajara; Carlos Velázquez en Toledo y Benjamín Prieto en Cuenca, que han sido elegidos en sendos congresos este fin de semana y que se suman a Manuel Serrano en Albacete y Miguel Ángel Valverde en Ciudad Real. “Vamos a trabajar de manera renovada para construir esa alternativa política a los gobiernos socialistas de Sánchez y Page”.