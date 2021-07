Entrevista al Decano del Colegio de Abogados de Guadalajara con motivo del Día de la Justicia Gratuita

lunes 12 de julio de 2021 , 12:09h

En el Día de la Justicia Gratuita, el Decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, Emilio Vega Ruiz, repasa cómo se encuentra la situación del Turno de Oficio en la Provincia y las últimas informaciones que afectan al ICA de Guadalajara.

- Con motivo del Día de la Justicia Gratuita, ¿qué salud cree que tiene el Turno de Oficio de Guadalajara en este momento?

La salud del Turno de Oficio, en cuanto al trabajo de los abogados que la desarrollan, es de una salud plena y permanente. No ocurre lo mismo por parte de las administraciones porque muchas veces se nos tiene en el olvido y, como consecuencia de ello, el Turno de Oficio se encuentra maltratado. No solamente por el hecho de que económicamente no supone una compensación digna para el abogado que lo ejerce, sino porque también la carencia de medios, que en concreto Guadalajara padece, es un problema añadido. Me refiero al nuevo edificio de los Juzgados y a la carencia de aparcamiento, tanto en la zona como en el recinto del edificio.

- ¿Cómo está viviendo el Turno de Oficio esta la pandemia?

Este colectivo ha sido constantemente ignorado durante la pandemia cuando han estado al pie del cañón y en primera fila porque nunca los ciudadanos han tenido ningún problema en que sus derechos y la asistencia letrada hayan sido ni mermados ni suprimidos. Nos hemos arriesgado. Hemos actuado a pesar de no tener los medios idóneos para evitar los contagios, medios que tuvo que sufragar el colegio a través de su Consejo General, porque el Ministerio nada hizo por ello. Hemos seguido ofreciendo ese servicio público que es la asistencia jurídica gratuita y que está constitucionalmente recogido. Por ello, todos los abogados que han desarrollado su labor durante el tiempo de pandemia van a recibir un reconocimiento personal por parte del Consejo General de la Abogacía y de su Colegio de Guadalajara en la forma de un diploma como reconocimiento a la labor que han tenido durante todo este tiempo y que seguimos teniendo.

- Durante la pandemia, el Turno de Oficio fue considerado un sector esencial, pero no ha sido así a la hora de programar los grupos preferentes para vacunar. Por este motivo, ¿han sentido que se les ha dado de lado?

Es evidente que sí. Se pidió y se contestó que se pautaría la vacuna como a todo el mundo, sin hacer distinciones con la Abogacía. No entramos en ese grupo de escogidos. Sé que el País Vasco anunció que los abogados que ejercían el Turno de Oficio entrarían dentro de los grupos prioritarios y, al día siguiente, se les dijo que no. Fue una frustración total porque todos íbamos a poner de ejemplo aquello. Son cosas por las que hablamos de ese maltrato que ha tenido la Administración porque sí que se nos tuvo en cuenta como profesión esencial pero luego no se nos ha tenido en cuenta como grupo prioritario para vacunar con un riesgo elevado como le puede ocurrir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La comparación con los sanitarios queda lejos pero nosotros, igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tenemos contacto con los detenidos y eso podría haber desencadenado contagios. No sabemos si alguno de los contagios que han sufrido los compañeros ha sido por alguna de estas circunstancias o no. Por eso, creemos que no hubiese sido tan gravoso que se nos hubiese incluido en ese grupo, pero no fue así.

- El Día de la Justicia Gratuita, ¿es un día para la celebración o para la reivindicación?

Es para todo. Este día tiene unos tintes muy reivindicativos, pero también es para la celebración. Hay colegios que tienen especial hincapié en este día porque son colegios que están afectados por otra serie de circunstancias. Es un día para la celebración y para reivindicar también. Quiero recordar a colegios como el de Ceuta o el de Melilla que tiene una semana entera de festejos porque es un homenaje a todos los abogados que desarrollan esta labor. A la pandemia que hemos padecido todos, ellos han añadido el del asalto que todos hemos conocido hace unas semanas en la frontera con Marruecos, y por los que este colegio se solidarizó con ellos ante los momentos difíciles que estaban atravesando y, a la vez el ofrecimiento de lo que pudieran necesitar.

- ¿Los problemas de pago a los abogados del Turno de Oficio por parte de la Administración Central están totalmente solucionados?

Definitivamente, no me atrevo a decir, pero de momento, están solucionados. En la anterior legislatura, los pagos empezaron a ser puntuales y en esta lo están siendo. Siempre hay un pequeño desajuste a principio de año con motivo del cambio de ejercicio pero de momento, puntualmente, solo con un pelín de retraso de un par de meses, estamos percibiendo todas las indemnizaciones que es el nombre que recibe el cobro de la prestación de este servicio.

- ¿Ser abogado del Turno de Oficio es vocacional, verdad?

Sí, lo es porque la compensación económica que tiene es insuficiente, a pesar de que se produjo una subida en la anterior legislatura. Son unas indemnizaciones que distan mucho de la realidad y que chocan con una política de mercados correcta respecto a que los abogados puedan cobrar dignamente los asuntos que les son asignados de oficio. Hay que hacerlos y asumirlos pero yo entiendo que la compensación económica deja mucho que desear.

- ¿La proporción de abogados del Turno de Oficio el ICA de Guadalajara es buena para atender el servicio?

Entiendo que sí. Por parte de los jueces se exige más pero hay una cuestión muy importante a tener en cuenta, porque hacemos las cosas en función de la demanda. Hace unos años, se hizo un esfuerzo, pues existía en Guadalajara solo un abogado de guardia para toda la provincia. Conseguimos que ese abogado de guardia repartiera sus indemnizaciones con el que lo iba hacer en Sigüenza y Molina donde se creó un nuevo turno para evitar traslados en una provincia tan extensa como la nuestra. Quizá es una cuestión que toque al Ministerio de Justicia plantear, como ha hecho en muchas ocasiones esta Junta de Gobierno y este Decano, la reivindicación de que pudiera entrar algún abogado más en la guardia general. Sin embargo, estas reivindicaciones no son atendidas. En Guadalajara provincia, hay un total de cinco abogados de guardia entre los distintos turnos y territorios. El Ministerio no nos da opción a nombrar ningún abogado más porque hay días de guardia que no hay nada y otros que se complican tanto que se está desbordado. Esta es la tesitura pero, igual que no se crea ningún órgano judicial nuevo en Guadalajara, sí que sería conveniente que se asignase una persona más en el turno general de asistencia al detenido, tanto para Molina y Sigüenza, como para el partido de Guadalajara que, quizá, sea donde es más necesario. Pero todo esto necesita de la dotación económica correspondiente y, lo que no podemos consentir de ninguna manera es que perjudique más ya la de por si ridícula indemnización que el Ministerio nos da por la prestación de este servicio público.

- En diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la denominación de una glorieta, junto al actual edificio de los Juzgados, dedicada a la Abogacía del Turno de Oficio como ya ocurre en otras ciudades, ¿está pendiente de inauguración, verdad?

Eso es. En la anterior legislatura, se nos dijo que se concedía una plaza dedicada al Turno de Oficio y no sabemos nada desde entonces. Hubiese sido una ocasión perfecta haber inaugurado esa plaza con motivo del Día de la Justicia Gratuita. Lo que falta es la inauguración oficial tal y como se ha hecho en otros lugares, en concreto en Alcalá de Henares, donde llevan ya unos años con esa rotonda en su callejero.

- ¿Cuáles son las principales demandas del Colegio Provincial de la Abogacía de Guadalajara en la actualidad?

En el colegio, ahora mismo, una cuestión fundamental es que se está tratando de adecuar al traslado de los Juzgados. Antes, los teníamos a pie de pista y ahora, sin embargo, están lejos y la asistencia del colegio se mantiene pero hay una distancia. Esto es un pequeño inconveniente porque hoy en día todo el papeleo se hace de forma telemática pero la asistencia a las vistas sigue todavía siendo más presencial que por videoconferencia. Los juicios telemáticos son una excepción. Y la ubicación que se ha dado al Servicio de Orientación Jurídica y al colegio de abogados en el nuevo edificio es ridícula. Se nos ha propiciado una estancia que ni siquiera cumple los mínimos estándares para la realización de un trabajo en condiciones de dignidad y esto aunque grave, no lo es menos si precisamos que allí se atiende al ciudadano que va en busca de justicia gratuita y ya la primera impresión no es buena, no existe siquiera luz natural, el espacio es reducido y las condiciones de seguridad, ínfimas. Estamos en una zona reducida y compartiendo alguna estancia con el Colegio de Procuradores. Ni siquiera se nos han asignado plazas reservadas en el parking interior del edificio, cuando sobran plazas, pues percibimos que nunca está al completo. En fin, que no se nos ha tenido muy en cuenta en ese nuevo edificio cuando entiendo que había sitio de sobra, tanto dentro, como fuera. Esto debería redundar en un peor servicio porque los medios que tenemos al alcance no cumplen los requisitos mínimos para que los abogados puedan ejercer con una mayor comodidad y seguridad el ejercicio de defensa, con lo que de nuevo se vuelven a tener las diferencias de trato, que históricamente se nos llevan haciendo, y que la Abogacía lejos de otras posturas asume, y, no por ello, deja de prestar el servicio que le está encomendado, supliendo esas diferencias y carencias con voluntad y profesionalidad. Otra de las circunstancias que se reclamó al alcalde en la visita del Ministro de Justicia al colegio fue la necesidad de contar con una zona de aparcamiento cercana y no nos han dado ninguna respuesta.

- ¿El colegio está realizando trámites para corregir esta situación con los distintos aparcamientos?

Casualidad, este mismo viernes tuve una conversación con el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio, Francisco de Borja Vargues Valencia, en relación al aparcamiento exterior y me dijo que está en conversaciones con el alcalde, Alberto Rojo, para proceder a ello. Aproveché también para reivindicar, una vez más, unas plazas de aparcamiento para el colegio en el interior del recinto de los nuevos Juzgados y se ha mostrado muy predispuesto a retomar el tema antes de final de mes. Me gustaría poder firmar algún acuerdo para que, por lo menos, los abogados que estén de guardia puedan tener un hueco donde aparcar su vehículo, y que puedan estar más puntuales en las comparecencias, pues es muy evidente que la distancia de los aparcamientos retrasa su presencia en las nuevas sedes judiciales. No es la primera vez que se hacen estas reivindicaciones, como ya he dicho, pero seguiremos insistiendo hasta que se nos escuche porque creemos que es algo necesario para la ciudadanía y los colegiados.

- Un último mensaje en este Día de la Justicia Gratuita, ¿cuál sería?

Como resumen, la mejor celebración del Día de la Justicia Gratuita es que nos sintamos orgullosos de prestar un servicio de calidad a pesar de los inconvenientes y que no dejemos de reivindicar todo aquello que necesitemos, pues el primer beneficiado será el ciudadano, al que todos estamos obligados a servir, cada uno desde su posición.