Yebes pide que se ejecute el Consultorio médico de Valdeluz que se redactó y consignó hace diez años

viernes 09 de julio de 2021 , 17:32h

Que el Gobierno regional y el SESCAM recuperen y ejecuten el proyecto de construcción del Consultorio médico de Valdeluz de acuerdo con el proyecto redactado en 2010 e informado favorablemente por el Ayuntamiento de Yebes, que fue declarado de excepcional interés público por las autoridades sanitarias y cuyo presupuesto ascendía a 668.089,18 euros, incluyendo las obras de ejecución y urbanización. Y que de no considerar la realización de esta actuación de forma inmediata, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha explore como medida transitoria la posibilidad de adquirir en propiedad el lote de activos en fase de venta directa compuesto por tres locales comerciales contiguos que la empresa Reyal Urbis, en proceso de disolución y liquidación, posee en Valdeluz para ampliar y mejorar las condiciones del actual centro médico de este núcleo urbano. Es parte de la moción que el Ayuntamiento de Yebes ha aprobado esta mañana en Pleno con la unanimidad de todos los grupos políticos.



El Consultorio local de Valdeluz se diseñó con la premisa de que fuera ampliable como futuro Centro de Salud; sin embargo y debido a la alteración de las previsiones demográficas, en esta primera fase solo se ejecutaría como tal. Y se construiría en la esquina de la parcela que se cedió en su día para la construcción de esa infraestructura sanitaria, que tiene la calificación de suelo dotacional de cesión obligatoria para equipamiento social.



El edificio en cuestión ocuparía una única planta, con una edificabilidad de 408.05 m2 y una altura máxima de 4,80 metros que, de acuerdo con el programa funcional de necesidades, dispondría de cuatro áreas: servicios generales (59,90 m2), recepción de pacientes (64 m2), asistencia general (102,80 m2) y unidades de apoyo (20 m2). En cuanto a los plazos, sería de tres meses para la redacción y dirección y de ocho meses para la ejecución de las obras. Hoy, Yebes es el único municipio de la provincia de Guadalajara con más de 4.800 habitantes donde se presta una atención sanitaria a la población en condiciones de absoluta precariedad.



“No parece ni coherente ni sensato que si el Gobierno regional estaba dispuesto a ejecutar en 2010 este proyecto para atender las necesidades de un municipio que en aquellos momentos contaba con apenas 1.719 habitantes, hoy se le niegue esa posibilidad a una localidad que ha multiplicado por tres ese censo y aglutina más de 2.600 cartillas sanitarias”, valora Miguel Cócera, alcalde de Yebes. Que no obstante admite que tanto la Consejería de Sanidad como el SESCAM y el Área de Atención Integrada conocen esta reivindicación.



“Este Gobierno municipal siempre ha mantenido una actitud dialogante, conciliadora, generosa y de lealtad institucional hacia la Junta de Comunidades cuando ha estado en juego el interés general de la población”, defiende el edil, que dice “estar convencido” de que ambas Administraciones llegarán a un acuerdo “más pronto que tarde” para resolver este asunto. El consultorio médico de Valdeluz ocupa desde hace trece años un local comercial que no reúne los requisitos mínimos de confort, seguridad y ventilación al no disponer de ventanas con apertura al exterior, con el consiguiente riesgo para los profesionales y pacientes, “algo inadmisible en tiempos de emergencia sanitaria”.